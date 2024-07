Diablo IV: Animierter Kurzfilm Rathmas Trauerrede

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

„Der Aufstieg der Totenbeschwörung. Der Sündenkrieg. Der Fall von Inarius“ – mit diesen Worten veröffentlicht Blizzard Entertainment einen neuen animierten Kurzfilm zu Diablo IV mit dem Namen „Rathmas Trauerrede“.

Euch erwartet in dem knapp 12 Minuten langen Kurzfilm die Geschichte um „Linarian“, den meisten eher bekannt unter dem Namen „Rathma“.

An dieser Stelle wird nicht zu viel verraten! Schaut euch die Videos mit deutschen Untertiteln am besten gleich selbst an:

Das englische Original: