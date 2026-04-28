Diablo IV: Blizzard enthüllt düsteres Musikvideo mit Korn zur neuen Erweiterung

Blizzard Entertainment hat gemeinsam mit der Band Korn das Musikvideo zum neuen Originalsong „Reward the Scars“ veröffentlicht, passend zum weltweiten Start der Diablo-IV-Erweiterung Lord of Hatred. Es handelt sich um den ersten neuen Song der Band seit über vier Jahren.

Der Titel steht thematisch ganz im Zeichen der düsteren Tonalität von Diablo IV und greift zentrale Motive wie Schmerz, Überleben und die bleibenden Narben nach einem Konflikt auf. Sowohl Song als auch Musikvideo betonen die emotionale Schwere und Intensität, die beide Marken seit Jahren prägen.

Korn, ausgezeichnet mit mehreren Platin-Alben und zwei GRAMMY Awards, zählt seit über drei Jahrzehnten zu den prägenden Acts des Heavy Metal. Die Band ist bekannt für persönliche und oft düstere Texte, die Themen wie Trauma, Schmerz und Veränderung behandeln – Aspekte, die sich laut Beteiligten nahtlos in das Diablo-Universum einfügen.

Jonathan Davis, Mitgründer und Frontmann von Korn, erklärte, dass er selbst seit Jahren Diablo spielt und die kreative Verbindung zur Spielwelt daher naheliegend gewesen sei. Besonders die Auseinandersetzung mit Dunkelheit und inneren Konflikten habe ihn an die eigene musikalische Arbeit erinnert. Der Song sei während Studio-Sessions entstanden und habe sich schnell als passend für Diablo IV herausgestellt.

Auch Blizzard äußerte sich zur Zusammenarbeit. Kevin Bjelajac, Vice President für Brand & Creative Marketing, betonte, dass beide Marken eine gemeinsame thematische Grundlage teilen, da sie sich intensiv mit Dunkelheit, Entscheidungen und deren Konsequenzen beschäftigen.

Die Erweiterung Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April und stellt den zweiten großen Zusatzinhalt sowie den Abschluss der „Age of Hatred“-Geschichte dar. Im Mittelpunkt steht die Konfrontation mit Mephisto, dem Herrn des Hasses, dessen Einfluss die Welt von Sanktuario zunehmend zu verschlingen droht. Spieler stehen dabei vor der finalen Entscheidung über das Schicksal der Welt.