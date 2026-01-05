Diablo IV: Blizzards Action‑RPG erreicht gewaltige Verkaufszahlen

Diablo IV knackt die 10‑Millionen‑Marke schon 2024. Blizzards Action‑RPG erreicht gigantische Verkaufszahlen und 2025 ist noch nicht eingerechnet.

Diablo IV hat sich bis 2024 mehr als 10 Millionen Mal verkauft und damit einen der erfolgreichsten Starts in der Geschichte der Reihe hingelegt.

Das Spiel, das im Juni 2023 erschien, wurde bereits kurz nach Release als der am schnellsten verkaufte Diablo‑Titel bezeichnet und konnte diesen Schwung über das gesamte Jahr hinweg halten.

Interessant wird es, wenn Blizzard noch die Verkaufszahlen aus dem Jahr 2025 hinzurechnen würde, denn die 10 Millionen hat der Brand-Manager, Christopher Tai, in seinem LinkedIn-Profil angegeben, und da heißt es, dass Diablo IV schon Ende 2024 diesen Meilenstein erreichen konnte.

Die Verkaufszahlen unterstreichen, wie stark die Marke trotz kontroverser Diskussionen rund um Live‑Service‑Elemente und Balance‑Updates geblieben ist.

Diablo IV hat sich damit fest als einer der größten Blockbuster der aktuellen Generation etabliert und zeigt, dass Blizzards Hack‑and‑Slash‑Formel weiterhin eine enorme Zugkraft besitzt.