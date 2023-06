Diablo IV: Blizzards meistverkauftes Spiel aller Zeiten

Autor:, in / Diablo IV

Diablo IV, der mit Spannung erwartete neue Teil der kultigen Diablo-Serie, ist ab sofort erhältlich.

Bereits jetzt ist es das am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten von Blizzard Entertainment, mit den höchsten Verkaufszahlen, die Blizzard jemals vor der Veröffentlichung auf Konsole und PC (basierend auf der Anzahl der verkauften Einheiten auf allen Plattformen vor der Veröffentlichung) erzielt hat.

In den vier Tagen seit dem Start des Early Access am 1. Juni wurde Diablo IV 93 Millionen Stunden lang gespielt, das sind mehr als 10.000 Jahre – das entspricht 24 Stunden Spielzeit pro Tag seit Beginn der menschlichen Zivilisation.

Diablo IV bietet plattformübergreifendes Spiel und Cross-Progression auf Windows® PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 sowie Koop für bis zu vier Spieler, einschließlich Couch-Koop für zwei Spieler auf Konsolen.

Rod Fergusson, General Manager von Diablo, sagte: „Dies ist ein Moment, auf den das Diablo IV-Team jahrelang hingearbeitet hat. Wir sind sehr stolz darauf, den Spielern die umfangreichste Geschichte zu bieten, die je in einem Diablo-Spiel erzählt wurde. Die Spieler haben eine Reihe von Möglichkeiten, darunter die persönliche Anpassung des Charakters, das Ausrüsten mit personalisierten Fähigkeiten für den Kampf gegen schreckliche Dämonen oder das Sammeln von legendärer Beute, um ihren Spielstil zu unterstützen und neue zu entdecken. Seit der ersten Ankündigung des Spiels im Jahr 2019 hat uns die Unterstützung von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu dieser Veröffentlichung unserer dunklen Vision von Sanktuario getrieben. Gegrüßt sei Lilith, gesegnete Mutter.“

„Unsere Vision bei Blizzard ist es, legendäre Erfahrungen für alle zu schaffen, und Diablo IV ist eine unglaubliche Umsetzung dieser Vision. Mit einem hochgradig anpassbaren Gameplay, einer fesselnden Geschichte und vielen Optionen, wie man sich mit der Welt auseinandersetzen kann, ist dieser meisterhaft gestaltete Ausdruck des Diablo-Universums ein herausragendes Beispiel dafür, wozu unsere talentierten Entwicklerteams fähig sind. Egal, ob man ein Veteran der Serie ist oder zum ersten Mal in Sanktuario eintaucht, wir heißen die Spieler zum weltweiten Start von Diablo IV willkommen“, sagte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment.

Über Diablo IV

Diablo IV spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls und beginnt mit der Beschwörung von Lilith, der Tochter des Hasses, zurück in das sterbliche Reich Sanktuario. Die Ländereien sind von schrecklichen Kreaturen heimgesucht worden, und nur die tapfersten Seelen werden in der Lage sein, dem drohenden Chaos zu trotzen.

Die Spieler können ihr Spielerlebnis in eine Richtung anpassen, die ihnen gefällt, und mit Fertigkeitsbäumen experimentieren, um ergänzende Zauber und Fähigkeiten zu präsentieren, während sie darum kämpfen, Sanktuario zu seinen Bürgern zurückzubringen.

Diablo IV bietet eine weitläufige Oberwelt, die der Spieler als eine von fünf Klassen seiner Wahl erkunden kann – der formwandelnde Druide, der flinke Schurke, der elementare Zauberer, der brutale Barbar und der ritualistische Nekromant. Es gibt keinen goldenen Pfad; die Spieler entscheiden, wie sie vorankommen wollen, ob sie Lilith mit Laser-Fokus verfolgen oder die dunklen Ecken jeder Region erforschen, während sie ihre Fähigkeiten ausbauen.

Das Land Sanktuario ist vielfältig mit verschiedenen Biomen und dämonischen Bestien, und die Spieler werden ihren Mut in fünf Regionen, in über 120 Dungeons und Dutzenden von Nebenquests auf die Probe stellen, während sie sich Weltbossen stellen und geplagte Festungen in einer gemeinsamen und kooperativen offenen Welt exorzieren.

Aber das ist noch nicht alles. Nach Abschluss der Haupthandlung können die Spieler robuste Endspiel-Aktivitäten erforschen, um ihre Abenteuer voranzutreiben und noch mächtiger zu werden. Von der zermürbenden und regelmäßig wiederkehrenden Helltide bis hin zu den dämonisch herausfordernden Nightmare Dungeons gibt es viele Möglichkeiten für die Spieler, das aktualisierte Paragon-Board-System zu nutzen und ihre Abenteuer weiter zu individualisieren.

Außerdem gibt es das Flüstern der Toten, das legendäre Belohnungen für ausgewählte Kopfgelder in der Welt gewährt, und die Felder des Hasses, in denen man gegen andere Spieler kämpfen und PvP-Ruhm erwerben kann. Zudem können die Spieler durch die regelmäßige Veröffentlichung von Jahreszeiten und Erweiterungen, die neue Gameplay-Features, Questlinien, Charaktere, Herausforderungen und legendäre Beute bieten, in die Geschehnisse von Sanktuario verwickelt bleiben.