Diablo IV: Campfire Chat-Übertragung startet gleich

Schaut euch die neueste Ausgabe des Campfire Chats zu Diablo IV an.

In wenigen Minuten ist es so weit. Die neueste Ausgabe des Diablo IV Campfire Chats startet.

Thema wird vor allem der kommende Patch 1.1.1 sein, mit dem die Wogen geglättet werden sollen, nachdem das letzte Update für einen großen Aufschrei in der Community gesorgt hatte.

Das Team rund um Game Director Joe Shely, Associate Game Director Joseph Piepiora, Lead Class Designer Adam Jackson und Associate Community Director Adam Fletcher werden über die Änderungen an den Klassen und die Änderungen der Quality of Life sprechen. Eine Frage- und Antwortrunde, in der die Community zu Wort kommt, schließt die Übertragung ab.

Folgende Inhalte des neuen Updates sind bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannt:

Umverteilung der Skillpunkte wird 40 % günstiger

Zwischen Level 50 und 100 werden weniger Erfahrungspunkte benötigt.

Höllenfluten und Albtraumdungeons warten mit mehr Gegnern auf.

Die Übertragung könnt ihr hier direkt via Twitch verfolgen.