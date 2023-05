Diablo IV: Offizieller deutscher Story-Launch-Trailer

Autor:, in / Diablo IV

Lilith, die gute Seele aus der Hölle, kümmert sich im neuen Story-Trailer zu Diablo IV liebevoll um ihre Schöpfung: die Welt Sanktuario und ihre Kinder.

Und während sich die Hölle mit Kreaturen und Monstern füllt, die die Welt überrennen und einen Kampf zwischen Engel und Dämonen entfachen werden, braucht es tapfere Helden, die sich Lilith und ihrer Schar in den Weg stellen.

Diablo IV wird am 02. Juni um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit in den Early Access starten. Der reguläre Release erfolgt am 06. Juni, ebenfalls um 01:00 Uhr nachts.

Diablo IV im Microsoft Store vorbestellen

Der deutsche Story-Launch-Trailer: