Ein neues Entwickler-Video beleuchtet die Hintergründe von Sanktuario und was in der Spielwelt von Diablo IV passiert ist.

Bevor es in wenigen Wochen mit dem Release von Diablo IV zurück in die Hölle von Sanktuario geht, haben Mitglieder von Blizzard weitere Hintergrundinformationen für die Spieler parat.

Erfahrt im Video, was in den 50 Jahren nach Reaper of Souls in Sanktuario passiert ist und welches Machtvakuum sich in der immer noch fragilen Welt gebildet hat.

Das Action-RPG Diablo IV startet am 02. Juni um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit in den Early Access. Der reguläre Release erfolgt am 06. Juni, ebenfalls um 01:00 Uhr nachts.