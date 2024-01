Diablo IV: Das steckt im Season 3 Premium Battle Pass

In dieser Woche ist die Saison des Konstrukts in Diablo IV an den Start gegangen. Spieler dürfen eine neue Questreihe erleben, in der sie gegen den Dämon Malphas kämpfen, der den mächtigen Webstuhl für seine Zwecke missbraucht.

Auch ein neuer Battle Pass ist mit der neuen Saison verfügbar. 90 Belohnungen sind darin bestenfalls enthalten, solltet ihr euch für Premium entscheiden.

Zu den Belohnungen zählen das Adamant-Rüstungsset, Reittiere, Transmogrifikationen für Waffen und Rüstung, Emotes, Embleme und mehr.

Ein Blick auf die Inhalte zeigt Blizzard Entertainment euch im Trailer sowie die Liste für die Premium-Variante:

Diablo IV Saison des Konstrukts – Premium Battle Pass-Inhalte

20x Schwelende Asche (wird zum Erlangen und Verbessern saisonaler Segen verwendet)

5x Basisrüstung (Rollenspiel-Bekleidung)

5x Waffentransmogrifikationen

1x Reittiertrophäe

1x Titel (Präfix und Suffix)

1x Stadtportal

10x Rüstungstransmogrifikationen (zwei Rüstungssets pro Klasse)

21x Waffentransmogrifikationen

2x Grabsteine

5x Emotes (eines pro Klasse)

2x Reittiere

2x Reittierrüstung

5x Reittiertrophäe

2x Titel (2x Präfix und Suffix)

700 Platin (über elf Belohnungsstufen verteilt)

2x Stadtportale

3x Embleme