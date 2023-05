Diablo IV: Die ersten 1000 Hardcore-Spieler werden verewigt

Autor:, in / Diablo IV

Der Hardcore-Modus wird in Diablo IV ohne Frage eine große Herausforderung sein, denn stirbt euer Held in diesem Modus, darf er nicht mehr weiter gespielt werden und wird gelöscht. Blizzard garniert für die Hardcore-Fans nun den Release mit einem Rennen. Unter dem Titel „Diablo 4 Hardcore Victories“ sollen hier die schnellsten Diablo IV Hardcore-Spieler geehrt werden.

Das Ziel: Seid unter den ersten 1000 Spielern, die Level 100 erreichen, dann wird euer Battle-Tag und der Name des Charakters auf eine Statue von Lilith graviert. Wie diese aussehen soll, wo sie schlussendlich steht oder ob es da womöglich kleine Replikationen für die Gewinner gibt, verrät Blizzard bislang nicht.

Wer daran teilnehmen möchte, muss dazu folgende Punkte beachten:

Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein

Euer Battle.net Account darf nicht gebannt sein

Ihr müsst natürlich das Spiel besitzen

Ihr müsst Level 100 im Hardcore-Modus erreichen

Das fotografiert ihr dann, macht einen Screenshot oder Video und postet es auf Twitter mit dem Hashtag #Diablo4Hardcore und fügt euren Battle.net Account hinzu. Das Rennen um den Eintrag beginnt direkt mit der bevorstehenden Veröffentlichung. Beendet ist es erst, wenn 1000 Spieler das Ziel erreicht haben oder der 1. September eingetroffen ist. Blizzard gibt hier also ein gesundes Zeitpolster, einen der begehrten Plätze zu erreichen.

Das Rennen sorgte indes aber auch gleich für Wirbel. Viele Influencer sowie Content-Creator durften bereits ausgiebig die Release-Version von Diablo IV spielen. Die Kommentare wurden schnell laut, dass diese so einen unfairen Vorteil im Rennen um die Gravur hätten. Fans gleichermaßen wie Influencer äußerten ihren Unmut über diese Situation, denn diese haben dadurch eine viel bessere Vorbereitung auf das Rennen, als der einfache Käufer des Spiels.

Schlussendlich lenkte Blizzard ein. Content-Creator, die vor Release bereits zum Teil bis zu 200 Stunden spielen konnten, sind von diesem Rennen ausgeschlossen. Wichtig hierbei: Es sind keine Spieler ausgeschlossen, die an der Beta teilnehmen durften. Blizzard schließt hier explizit Spieler aus, die den vollen Release-Build zur Verfügung hatten. Für Vorbesteller der Deluxe Edition beginnt das Rennen dazu bereits am 1. Juni. Alle anderen starten mit der normalen Version am 6. Juni.

Wie sieht es mit euch aus? Versucht ihr euren Namen in Stein zu meißeln?

