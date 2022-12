Diablo IV: Diese Extras gibt es in der Ultimate Edition

Diablo IV, der nächste Teil der genredefinierenden Serie von Blizzard Entertainment, wird am 6. Juni 2023 veröffentlicht.

Diablo IV ist als Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition im digitalen Vorverkauf erhältlich. Jede digitale Edition enthält einen oder mehrere Gegenstände, mit denen man gegen die Höllenbrut antreten kann, die Sanktuario heimsucht:

Standard Edition: Enthält den Open-Beta-Frühzugang, das Reittier des Lichtträgers in Diablo IV, die Inarius-Flügel und das Inarius-Murloc-Haustier in Diablo III, das Reittier Amalgam des Zorns in World of Warcraft und das Kosmetikset Umber Winged Darkness in Diablo Immortal

Deluxe-Edition: Enthält alles, was in der Standard-Edition enthalten ist, plus bis zu 4 Tage Early Access zum Start von Diablo IV und die Freischaltung des saisonalen Battle Passes in Diablo IV, die Hellborn Carapace Mount Armor in Diablo IV und das Temptation Mount in Diablo IV.

Ultimative Edition: Enthält alles, was in der Deluxe-Edition enthalten ist, plus eine beschleunigte saisonale Battle-Pass-Freischaltung in Diablo IV (eine Premium-Saison-Battle-Pass-Freischaltung plus 20 Tier-Skips und ein Kosmetikum) und das Emote „Wings of the Creator“ in Diablo IV.

Damit ihr euch die Inhalte der Ultimate-Edition noch einmal genauer anschauen könnt, gibt es hier ein Bild mit allen Extras für euch:

Die Vorbestellung im Microsoft Store ist ab sofort möglich: