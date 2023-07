Diablo IV: Diese Fehler wurden zur Hölle geschickt

Autor:, in / Diablo IV

Blizzard hat die Höllentore geöffnet und Spieler mit neuen Informationen zu Diablo IV versorgt. So wurde die erste Saison, die Season of the Malignant, für den 20. Juli datiert und näher vorgestellt. Die Details dazu findet ihr hier.

Es gab auch einen weiteren Patch für das Action-Rollenspiel, der ca. 1 GB auf Xbox-Konsolen groß ist. Der Patch beschäftigt sich ausschließlich mit Fehlerkorrekturen. Balance-Anpassungen für Klassen sind nicht dabei.

So wurden unterschiedliche Fehler beim Gameplay, Quests und Dungeons behoben. Unter anderem können Höllenfluttruhen jetzt einzigartige Gegenstände enthalten. Die Lebenspunkte der drei Bosse Vhenard, Brol und Cyhrach wurden gesenkt, sowie der Schaden, den sie verursachen.

Beim Inventar wurde das Limit für Handwerksmaterialien von 9.999 auf 99.999 erhöht.

Alle weiteren Details zu diesem Update findet ihr in den deutschen Patch Notes.

Update 1.04 Patch Notes Gameplay Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schadensmultiplikator für ‚Verbesserte Gefrorene Kugel‘ nicht korrekt angewandt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegner mit dem Affix „Vortex“ Schaden durch Immunität hindurch verursachten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Elixier der Expertise die Ressourcenkosten um 10 % statt der angezeigten 20 % reduzierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schadensbonus der Paragonglyphe ‚Unterdrückung‘ auf alle Ziele angewandt wurde, nicht nur verwundbare.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Fertigkeit ‚Wirbelwind‘ des Barbaren kurz unterbrochen wurde, wenn während des Einsatzes eine Fertigkeit mit Abklingzeit gewirkt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der garantierte Überwältigen-Buff des Barbarenaspekts ‚Erdwüter‘ bei Erhalt eines anderen Buffs verbraucht wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Spielercharakter eingefroren wurde, wenn die Jägerfertigkeit ‚Schattenschritt‘ außerhalb der Reichweite des eigentlichen Ziels eingesetzt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich der Spielercharakter nicht drehen konnte, wenn eine kanalisierte Fertigkeit mit einer Einhandwaffe ohne ausgerüsteten Nebenhandgegenstand eingesetzt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Verfluchten Schriftrollen auf den Feldern des Hasses eine kürzere Abklingzeit als die angezeigten 5 Minuten hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den aus dem Kodex der Macht eingeprägte Aspekte, die Pauschalschaden verursachen, mit der Spielerstufe und nicht der Gegenstandsmacht skalierten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schattenmagier des Totenbeschwörers keinen zusätzlichen Schattenschaden durch die zentrale passive Fertigkeit ‚Schattenseuche‘ verursachten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Effekte von ‚Tod überlisten‘ bei einem Tod auf einem Reittier nicht ausgelöst wurden. Quests und Dungeons Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Übergang während der Quest „Das blinde Auge“ nicht angezeigt wurde, was den Fortschritt blockierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den in der Quest „Geflüster aus der Vergangenheit“ der Gegner Urteil der Mutter erschien, bevor der Spielercharakter die Begegnung betrat.

Es wurden Fehler behoben, durch die der Questfortschritt blockiert wurde, wenn der Spielercharakter während bestimmter Sequenzen das Stadtportal verwendete.

Es wurden weitere Fehler behoben, durch die der Fortschritt mehrerer Quests blockiert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den es im Dungeon „Vergessene Tiefen“ einen Gefangenen weniger als vorgesehen gab.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Teleportieren nach Wejinhani während der Quest „Hexe des Ödlandes“ den Spielercharakter dazu zwang, die Phiole Quecksilber fallen zu lassen, obwohl die Stadt ein erlaubtes Gebiet für die Quest ist.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Dungeons „Kultistenzuflucht“, „Heulende Höhle“ und „Lubans Ruhe“ nicht abgeschlossen werden konnten, wenn der Schlächter erschien, aber nicht getötet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schatzgoblins, die in einem Alptraumdungeon mit dem Affix „Todesimpuls“ getötet wurden, mit ihrer Explosion nach dem Tod weitaus mehr Schaden als beabsichtigt verursachten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest „Fata Morgana“ nicht richtig abgeschlossen werden konnte. Benutzeroberfläche Es wurde ein Fehler behoben, durch den der QR-Code für das Verknüpfen des Accounts auf Konsole eine falsche Größe hatte, was das Scannen erschwerte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Einprägungskosten für Legendäre Aspekte falsch angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler auf Konsole sich nicht mehr durch den Shop bewegen konnten, nachdem sie die Schaltfläche „Mehr Platin kaufen“ benutzt haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Reiter „Glyphe aufwerten“ sich nicht mehr schloss, nachdem sich der Spielercharakter vom Erwachten Glyphenstein entfernt hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei einer Fertigkeit, die durch einen Gegenstand freigeschalte wurde, die Schaltfläche „Fertigkeit zuweisen“ im Tooltip fehlte.

Es wurde ein Fehler behoben, der beim Spielen mit einem Controller beim Handeln eines unvollständigen Stapels einen vollständigen Stapel im Tooltip anzeigte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die wöchentliche Belohnungstruhe für das Besiegen eines Weltbosses als verfügbar angezeigt wurde, wenn es ein aktives Geflüster für das Besiegen des Bosses gab, auch wenn die Truhe bereits abgeholt wurde. Sonstiges Es wurde ein Fehler behoben, durch den man nicht mit dem NSC Arlo interagieren konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im kosmetischen Mörder-Set der Felder-des-Hasses der Helm für Druiden, Totenbeschwörer und Jäger fehlte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kosten des kosmetischen Gegenstands Stabiler Sattel beim Stallhändler mit der Stufe des Spielercharakters skalierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielercharaktere den Boss Brodelnde Monstrosität in der Zone Alzuuda auf den Feldern des Hasses an einen Ort locken konnten, an den sie ihm Schaden zufügen konnten, er ihnen aber nicht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den kosmetische Gegenstände für Reittiere nicht richtig angezeigt wurden, wenn sie angelegt wurden, während der Spielercharakter auf dem Reittier saß.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Spielercharakteren im lokalen Co-op die Kamera von der Stelle des Todes zurück zum Respawn-Punkt schwenkte, anstatt sich direkt dort hinzubewegen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielercharakter und NSC während einer Dialogsequenz verschwanden, wenn ein Verbindungsschreineffekt auf dem Spielercharakter aktiv war. (Schon wieder diese Dämonentricks!)

Mehrere Korrekturen an der Übersetzung.

Mehrere andere Verbesserungen am Interface und an der Zugänglichkeit.

Weitere Verbesserungen an Stabilität, Leistung und Grafik auf allen Plattformen. Gameplay-Anpassungen Höllenfluttruhen können nun einzigartige Gegenstände enthalten.

Die Bosse Vhenard, Brol und Cyhrach haben nun weniger Lebenspunkte und verursachen weniger Schaden.

Das Limit für Handwerksmaterial wurde von 9.999 auf 99.999 erhöht.