Diablo IV: Diese legendäre Klasse verändert das Spiel komplett

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Endlich offiziell: Diese legendäre Klasse verändert Diablo IV komplett: Der Paladin kehrt zurück!

Mit dem neuen Lord of Hatred Paladin Class Trailer hat Blizzard Entertainment offiziell bestätigt, dass der Paladin seinen Weg in Diablo IV findet.

In einer von Dunkelheit und Verderben gezeichneten Welt erhebt sich damit eine der ikonischsten Klassen der Action-RPG-Geschichte erneut, bewaffnet mit Licht, Glauben und unerschütterlicher Entschlossenheit.

Der Trailer stellt den Paladin als heiligen Krieger vor, der dem Bösen nicht nur trotzt, sondern es aktiv mit göttlicher Macht herausfordert.

Im Mittelpunkt steht das Oath-System, mit dem ihr euren Paladin individuell ausrichten könnt. Unterschiedliche Schwüre bestimmen Spielstil, Fähigkeiten und Kampfverhalten und ermöglichen sowohl offensive als auch defensive Ausprägungen. Der Paladin springt mit mächtigen Lichtangriffen direkt ins Gefecht, schützt Verbündete mit heiligen Barrieren und richtet verheerenden Schaden gegen dämonische Gegner an.

Visuell und atmosphärisch fügt sich die Klasse nahtlos in die düstere Welt von Diablo IV ein. Leuchtende Effekte, schwere Rüstungen und symbolträchtige Waffen unterstreichen den Kontrast zwischen göttlichem Licht und allgegenwärtiger Finsternis.

Der Trailer deutet zudem an, dass der Paladin eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Lord of Hatred und die eskalierende Bedrohung der Welt spielen wird.

  1. de Maja 312055 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.12.2025 - 14:19 Uhr

    Bin nicht so in Diablo drin aber in anderen Games ist doch Paladin eigentlich fast ne Standardklasse und sollte von Anfang an verfügbar sein.

  2. Kenty 233630 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.12.2025 - 14:31 Uhr

    Toll, habe den Crusader in Diablo 3 schon gerne gespielt. Vielleicht mache ich dann doch nochmal in Diablo 4 weiter. Jetzt zu Weihnachten ist ja auch die richtige Zeit dafür und nicht mehr so unpassend wie beim Release im Sommer.

    PS: Ach Mist, der ist im DLC und das wird erst im April erscheinen. Das ist jetzt richtig doof.

  3. Phex83 128880 XP Man-at-Arms Onyx | 14.12.2025 - 14:45 Uhr

    Hab schon die ersten Videos gesehen, in denn der Paladin nur mit einer Feueraura alles killt. Nur laufen, keine Knöpfe drücken… ne… das ist nichts mehr für mich… ich vermisse das gute alte Diablo 2…

  4. Gonzo 27165 XP Nasenbohrer Level 3 | 14.12.2025 - 14:48 Uhr

    Also der Trailer war ja schonmal cool, werde aber passen. Diablo hab ich mich sattgespielt.

    • Krawallier 149155 XP Master-at-Arms Onyx | 14.12.2025 - 14:49 Uhr
      Antwort auf Gonzo

      Hab immer noch nicht die Hauptkampagne durch. Teil 3 hatte ich noch komplett mit Erweiterung gezockt.

