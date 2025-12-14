Diablo IV: Diese legendäre Klasse verändert das Spiel komplett

Mit dem neuen Lord of Hatred Paladin Class Trailer hat Blizzard Entertainment offiziell bestätigt, dass der Paladin seinen Weg in Diablo IV findet.

In einer von Dunkelheit und Verderben gezeichneten Welt erhebt sich damit eine der ikonischsten Klassen der Action-RPG-Geschichte erneut, bewaffnet mit Licht, Glauben und unerschütterlicher Entschlossenheit.

Der Trailer stellt den Paladin als heiligen Krieger vor, der dem Bösen nicht nur trotzt, sondern es aktiv mit göttlicher Macht herausfordert.

Im Mittelpunkt steht das Oath-System, mit dem ihr euren Paladin individuell ausrichten könnt. Unterschiedliche Schwüre bestimmen Spielstil, Fähigkeiten und Kampfverhalten und ermöglichen sowohl offensive als auch defensive Ausprägungen. Der Paladin springt mit mächtigen Lichtangriffen direkt ins Gefecht, schützt Verbündete mit heiligen Barrieren und richtet verheerenden Schaden gegen dämonische Gegner an.

Visuell und atmosphärisch fügt sich die Klasse nahtlos in die düstere Welt von Diablo IV ein. Leuchtende Effekte, schwere Rüstungen und symbolträchtige Waffen unterstreichen den Kontrast zwischen göttlichem Licht und allgegenwärtiger Finsternis.

Der Trailer deutet zudem an, dass der Paladin eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Lord of Hatred und die eskalierende Bedrohung der Welt spielen wird.