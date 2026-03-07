Diablo IV: DOOM: The Dark Ages Crossover bringt Slayer-Style nach Sanctuary

Blizzard und id Software lassen zwei düstere Dämonen-Universen aufeinandertreffen. Mit einem neuen Crossover-Event hält DOOM: The Dark Ages Einzug in Diablo IV und bringt kosmetische Inhalte im Stil des legendären DOOM-Slayers ins Spiel.
Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events können Spieler besondere Belohnungen freischalten. Durch das Besiegen von Gegnern und Elite-Monstern wird eine spezielle Event-Währung gesammelt, die anschließend gegen DOOM-inspirierte Rüstungen, Transmogs und weitere kosmetische Items eingetauscht werden kann.
Darunter befinden sich unter anderem Rüstungssets im Look des DOOM-Slayers, thematische Waffen-Designs sowie weitere Belohnungen, die optisch an die brutale Ästhetik der Shooter-Reihe angelehnt sind.
Zusätzlich können Bosse sogenannte DOOM-Truhen fallen lassen, die weitere kosmetische Inhalte enthalten.
Das Crossover verbindet damit zwei der bekanntesten Dämonen-Welten der Spielebranche: Während Spieler in Diablo IV bereits seit dem Start gegen Horden aus der Hölle kämpfen, ist die Dämonenjagd auch das zentrale Element der DOOM-Reihe.
Was sagt ihr zu diesem Crossover? Passt der DOOM-Slayer eurer Meinung nach in die Welt von Diablo IV?
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gutes Crossover, gefällt mir 👍, das Dark Ages Design ist ja auch super für das Mittelalter Setting von Diablo.
Hätte ik nicht gemacht 😅✌🏻 aber gibt sicher Leute denen es gefallen wird
Ob das passt? Meiner Meinung nach nicht.
Wie geil ist das denn, es passt aber auch einfach gut zusammen.
Schön zu sehen, wie die Xbox Game Studios übergreifend harmonieren. 😎
Blizzard Und id Software sind aber auch zusammen mit Rockstar Games die wohl legendärsten Studios der Branche.
Super, freu mich schon! Tolle Idee 💡
Das ist schon ziemlich cool. 😎🤯 Da werde ich leider Geld liegen lassen. 🤣
Kann mir ein Crack das mit Butcher erklären, ist das ne neue Klasse oder eher ein Buff für eine bestehende ?
Na das schaue ich doch glatt mal direkt rein ❤️
Danke für die Info 👍