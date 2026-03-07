Diablo IV: DOOM: The Dark Ages Crossover bringt Slayer-Style nach Sanctuary

Blizzard und id Software lassen zwei düstere Dämonen-Universen aufeinandertreffen. Mit einem neuen Crossover-Event hält DOOM: The Dark Ages Einzug in Diablo IV und bringt kosmetische Inhalte im Stil des legendären DOOM-Slayers ins Spiel.

Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events können Spieler besondere Belohnungen freischalten. Durch das Besiegen von Gegnern und Elite-Monstern wird eine spezielle Event-Währung gesammelt, die anschließend gegen DOOM-inspirierte Rüstungen, Transmogs und weitere kosmetische Items eingetauscht werden kann.

Darunter befinden sich unter anderem Rüstungssets im Look des DOOM-Slayers, thematische Waffen-Designs sowie weitere Belohnungen, die optisch an die brutale Ästhetik der Shooter-Reihe angelehnt sind.

Zusätzlich können Bosse sogenannte DOOM-Truhen fallen lassen, die weitere kosmetische Inhalte enthalten.

Das Crossover verbindet damit zwei der bekanntesten Dämonen-Welten der Spielebranche: Während Spieler in Diablo IV bereits seit dem Start gegen Horden aus der Hölle kämpfen, ist die Dämonenjagd auch das zentrale Element der DOOM-Reihe.

Was sagt ihr zu diesem Crossover? Passt der DOOM-Slayer eurer Meinung nach in die Welt von Diablo IV?