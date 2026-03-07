Diablo IV: DOOM: The Dark Ages Crossover bringt Slayer-Style nach Sanctuary

7 Autor: , in News / Diablo IV
Übersicht
Image: Blizzard Entertainment Inc.

Diablo IV x DOOM: The Dark Ages – Crossover bringt Slayer-Style nach Sanctuary!

Blizzard und id Software lassen zwei düstere Dämonen-Universen aufeinandertreffen. Mit einem neuen Crossover-Event hält DOOM: The Dark Ages Einzug in Diablo IV und bringt kosmetische Inhalte im Stil des legendären DOOM-Slayers ins Spiel.

Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events können Spieler besondere Belohnungen freischalten. Durch das Besiegen von Gegnern und Elite-Monstern wird eine spezielle Event-Währung gesammelt, die anschließend gegen DOOM-inspirierte Rüstungen, Transmogs und weitere kosmetische Items eingetauscht werden kann.

Darunter befinden sich unter anderem Rüstungssets im Look des DOOM-Slayers, thematische Waffen-Designs sowie weitere Belohnungen, die optisch an die brutale Ästhetik der Shooter-Reihe angelehnt sind.

Zusätzlich können Bosse sogenannte DOOM-Truhen fallen lassen, die weitere kosmetische Inhalte enthalten.

Das Crossover verbindet damit zwei der bekanntesten Dämonen-Welten der Spielebranche: Während Spieler in Diablo IV bereits seit dem Start gegen Horden aus der Hölle kämpfen, ist die Dämonenjagd auch das zentrale Element der DOOM-Reihe.

Was sagt ihr zu diesem Crossover? Passt der DOOM-Slayer eurer Meinung nach in die Welt von Diablo IV?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Diablo IV

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 348860 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.03.2026 - 14:05 Uhr

    Sehr gutes Crossover, gefällt mir 👍, das Dark Ages Design ist ja auch super für das Mittelalter Setting von Diablo.

    2
  2. Rotten 105165 XP Hardcore User | 07.03.2026 - 14:06 Uhr

    Hätte ik nicht gemacht 😅✌🏻 aber gibt sicher Leute denen es gefallen wird

    0
  4. The Hills have Shice 234145 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.03.2026 - 14:50 Uhr

    Wie geil ist das denn, es passt aber auch einfach gut zusammen.
    Schön zu sehen, wie die Xbox Game Studios übergreifend harmonieren. 😎

    Blizzard Und id Software sind aber auch zusammen mit Rockstar Games die wohl legendärsten Studios der Branche.

    1
  6. RumRoGERs 129925 XP Man-at-Arms Onyx | 07.03.2026 - 15:09 Uhr

    Das ist schon ziemlich cool. 😎🤯 Da werde ich leider Geld liegen lassen. 🤣
    Kann mir ein Crack das mit Butcher erklären, ist das ne neue Klasse oder eher ein Buff für eine bestehende ?

    1
  7. JohnWick 85685 XP Untouchable Star 3 | 07.03.2026 - 15:32 Uhr

    Na das schaue ich doch glatt mal direkt rein ❤️
    Danke für die Info 👍

    0

Hinterlasse eine Antwort