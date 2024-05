Diablo IV: Einblicke in das neue Loot-System

Die 4. Saison von Diablo IV mit dem Titel „Loot Reborn“ stellt die Ausrüstungsgegenstände in den Mittelpunkt und bietet Euch die Gelegenheit, das Ewige Reich mit neuen, aufregenden Erlebnissen zu erkunden.

Loot Reborn verspricht ein überarbeitetes Spielerlebnis, mit neuen Abenteuern und grenzenlosen Möglichkeiten zur Entwicklung und Anpassung des Charakters. Associate Game Director Joe Piepiora und Lead Class Designer Adam Jackson geben Einblicke in das, worauf ihr euch in nächster Zeit freuen könnt.

Im Zentrum von Loot Reburn steht eine tiefgreifende Veränderung der Art und Weise, wie Ihr mit Euren Items interagieren könnt. Das alte System zur Herstellung von Ausrüstung wurde überarbeitet und komplizierte Mechanismen entfernt, um ein einfacheres und intuitives Vorgehen zu ermöglichen. Die Basis Affixe wurden angepasst und sind einfacher, aber auch wirkungsvoller geworden. So könnt Ihr die Eigenschaften jedes Gegenstandes, dem Ihr begegnet, direkt erkennen.

„Mit der Kunst des Härtens führen wir ein revolutionäres System ein, das Euch die Möglichkeit gibt, Eure erbeuteten Gegenstände individuell und maßgeschneidert aufzuwerten. So könnt Ihr Eure Ausrüstung mit speziellen Verbesserungen versehen, die sich noch besser an Eure Spielweise anpassen. Besucht einfach den Schmied, wählt ein Rezept aus und schaut zu, wie Eure Ausrüstung noch überragender wird. Durch diese alchemistischen Kombinationen entwickelt sich die Ausrüstung weiter und entspricht mehr Euren eigenen Vorstellungen von ultimativer Macht und Strategie.“

Als Reaktion auf das Feedback der Community vollzieht der Kodex der Macht einen Paradigmenwechsel und heißt jetzt jeden legendären Gegenstand auf seinen heiligen Seiten willkommen.

Der Kodex der Macht speichert nun alle Fähigkeiten Eurer legendären Gegenstände, sodass Ihr ihre Kräfte mühelos auf Eure Ausrüstung anwenden könnt.

Piepiora gibt einen Einblick in die Hintergründe des Updates: „Bei dieser Überarbeitung war unser Hauptgedanke: Wie können wir die Spieler:innen dazu bringen, mehr von dem zu tun, was sie lieben? Die Inventarverwaltung ist zwar ein wichtiger Aspekt von ARPG-Spielen, aber wir wollen sie so interessant wie möglich gestalten und nicht als eine lästige Pflicht. Die Spieler:innen werden mehr Zeit haben, sich auf das Gameplay zu konzentrieren, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Platz sie in ihrem Inventar haben.“