Blizzard Entertainment stellt den Spielern in Diablo IV über 50 Barrierefreiheitsfunktionen zur Verfügung.

Über 50 Einstellungsmöglichkeiten für Barriefreiheit sollen sicherstellen, möglichst vielen Spielern Zugang zum Action-RPG Diablo IV zu gewähren.

Der leitende Accessibility Designer Drew McCrory sagte: „Die einzige Einschränkung für das Abenteuer in Sanctuario sollte das Interesse sein, nicht die Fähigkeit.“

Das Team hat sich zusammengesetzt und auf Grundlage der Möglichkeiten in Diablo II: Resurrected eine Vielzahl von Barrierefreiheitsfunktionen ausgelotet. Sowohl für Controller als auch Maus können die Tasten neu belegt werden, auch das gedrückt Halten von Tasten kann auf Tastendruck umgestellt werden. Bei Bedarf ist dazu der Tausch von rechtem und linkem Stick möglich.

Untertitel sind standardmäßig aktiv, diese können unter anderem in Größe, Schriftfarbe und Hintergrunddeckkraft angepasst werden. Weiter stehen Speech-to-Text und Audiohinweise bereit, dabei kann zum Beispiel festgelegt werden, dass nur Hinweise abgespielt werden, wenn legendäre Gegenstände fallengelassen werden. Per Screenreader wiederum werden Texte in Menüs und Shops vorgelesen sowie Spieler, NPCs, Objekte und mehr hervorgehoben.

Blizzard bittet um Feedback und Ideen zu Barrierefreiheitsfunktionen, denn das Unternehmen plant mit den Erkenntnissen aus dem Spielerfeedback weitere Funktionen bereitszustellen.

Der Early Access von Diablo IV startet am 02. Juni um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit. Der reguläre Release erfolgt anschließend am 06. Juni, ebenfalls um 01:00 Uhr nachts.

