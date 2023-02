Diablo IV: Entstehung von Sanctuary vorgestellt

Autor:, in / Diablo IV

Blizzard Entertainment zeigt in einem neuen Video die Entstehung von Sanctuary in Diablo IV.

Werft einen Blick auf die Entstehung von Sanctuary und erfahrt mehr über das Design, die verschiedenen Regionen, die monströsen Bewohner und die erstaunlichen Entdeckungen, die in der weitläufigen offenen Welt von Diablo IV auf euch warten.

Spieler werden während der beiden Beta-Wochenenden zum ersten Mal Diablo IV erleben können – auf Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4. Alle, die Diablo IV vorbestellt haben, erhalten am 17. bis zum 19. März Frühzugang zur Beta. Am darauffolgenden Wochenende findet die für alle zugängliche offene Beta vom 24. bis zum 26. März statt.

Die Entstehung von Sanctuary könnt ihr euch im folgenden Video anschauen. Dazu wurde auch das Opening In-Game Cinematic veröffentlicht.

Diablo IV ist ab dem 6. Juni 2023 erhältlich.