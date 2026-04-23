Diablo IV: Entwickler sprechen über große Systemänderungen im Add-on

Die kommende Erweiterung Diablo IV: Lord of Hatred wird von den Entwicklern selbst als die bislang beste Version des Spiels beschrieben und soll das Action-RPG auf ein neues Niveau heben.
Im Gespräch mit wccftech äußerten sich Lead System Designer Colin Finer und Haroutunian ausführlich zur Ausrichtung der Erweiterung und der bisherigen Entwicklung von Diablo IV. Dabei wurde deutlich, dass viele Inhalte bewusst als Hommage an die Serie und ihre Spieler konzipiert wurden.
Haroutunian beschreibt die Erweiterung sehr deutlich als den bisherigen Höhepunkt der Reihe:
„Wir glauben, dass Lord of Hatred das beste Diablo 4 ist, das es je gab – wir sehen es als die ultimative Ausprägung des Spiels.“
Auch Colin Finer betont den starken Fokus des Teams auf die Community und die langfristige Weiterentwicklung:
„Viele der Features sind eine Liebeserklärung an Diablo und seine Spieler. Es war eine enorme Herzensarbeit für das gesamte Team.“
Finer erklärt zudem, dass das Spiel intern intensiv getestet wird und dabei besonders das neue System-Design für einen starken Spielfluss sorgt:
„Wir spielen das Spiel intern ständig – es ist unglaublich einfach, in diesen Flow-Zustand zu kommen, während man War Plans farmt, die Map nutzt, um effizient durch die Level zu navigieren, und den Loot-Filter verwendet, damit wichtige Endgame-Items sofort hervorstechen.“
Ein zentraler Bestandteil der Erweiterung ist die Überarbeitung der Runen-Systeme. Laut den Entwicklern gab es zuvor extreme Ausreißer, die das Balancing beeinflusst haben.
Finer beschreibt das Problem wie folgt: „Im Allgemeinen haben wir festgestellt, dass es extreme Ausreißer gab – sowohl zu schwache als auch viel zu starke Runen –, die das System dominiert und die Build-Vielfalt eingeschränkt haben.“
Gleichzeitig soll der Horadric Cube das gezielte Farmen von Runen deutlich vereinfachen und mehr Kontrolle über Builds ermöglichen.
Auch das neue Crafting-System wurde erweitert und bietet riskante, aber potenziell sehr starke Ergebnisse:
„Es gibt einige risikoreichere Rezepte – wie die Transfiguration – die unglaubliche Ergebnisse liefern können, aber auch sehr schlechte. Hast du ein mittelmäßiges Item mit Potenzial? Dann kannst du es transfigurieren. Und manchmal sogar mehrfach. Bei fast perfekten Items kannst du einen Entropic Tuning Prism einsetzen, um das Risiko zu reduzieren – aber auch die Belohnung.“
Mit diesen Änderungen soll Lord of Hatred sowohl mehr Tiefe als auch mehr Experimentierfreiheit ins Endgame von Diablo IV bringen und das bisher umfassendste Spielerlebnis der Reihe liefern.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
War bei Diablo schon immer so, dass es erst durch die Add-Ons richtig aufgeblüht ist. Freue mich schon auf den Hexenmeister. Der Paladin hat mir nicht so gefallen, muss ich gestehen
Och, eigentlich war der ganz cool. Kommt aber auf den Build an.
Erinnert mich an bungie 🙁
„Wir haben das Spiel hunderte Stunden gespielt und das Artefakt ist die beste Neuerung die wir jemals entwickelt haben“.
Das ding ist keine 60 Minuten draussen und schon stellt sich heraus das es zwar nett ist aber dennoch kompletter Müll weil man natürlich mal wieder nur von 12 bis Mittag gedacht hat.
Diese „wir haben viel gespielt“ klingt für mich irgendwie immer nach nem schönreden mit kompletten Blindflug weil man immer nur das gleiche gemacht hat und damit dann massig Fehler übersehen 🙁
Die Neuerungen klingeln erstmal interessant. Hoffe nur das endlich mal vernünftiger End Game rein kommt. Hab etwa fast jede Sesson durch geprügelt. Bis es langweilig wurde . Hoffe da einfach auf mehr Abwechslung 😁