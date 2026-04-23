Diablo IV: Entwickler sprechen über große Systemänderungen im Add-on

Diablo IV: Lord of Hatred wird von Entwicklern als bisher beste und umfangreichste Version des Spiels beschrieben.

Die kommende Erweiterung Diablo IV: Lord of Hatred wird von den Entwicklern selbst als die bislang beste Version des Spiels beschrieben und soll das Action-RPG auf ein neues Niveau heben.

Im Gespräch mit wccftech äußerten sich Lead System Designer Colin Finer und Haroutunian ausführlich zur Ausrichtung der Erweiterung und der bisherigen Entwicklung von Diablo IV. Dabei wurde deutlich, dass viele Inhalte bewusst als Hommage an die Serie und ihre Spieler konzipiert wurden.

Haroutunian beschreibt die Erweiterung sehr deutlich als den bisherigen Höhepunkt der Reihe:

„Wir glauben, dass Lord of Hatred das beste Diablo 4 ist, das es je gab – wir sehen es als die ultimative Ausprägung des Spiels.“

Auch Colin Finer betont den starken Fokus des Teams auf die Community und die langfristige Weiterentwicklung:

„Viele der Features sind eine Liebeserklärung an Diablo und seine Spieler. Es war eine enorme Herzensarbeit für das gesamte Team.“

Finer erklärt zudem, dass das Spiel intern intensiv getestet wird und dabei besonders das neue System-Design für einen starken Spielfluss sorgt:

„Wir spielen das Spiel intern ständig – es ist unglaublich einfach, in diesen Flow-Zustand zu kommen, während man War Plans farmt, die Map nutzt, um effizient durch die Level zu navigieren, und den Loot-Filter verwendet, damit wichtige Endgame-Items sofort hervorstechen.“

Ein zentraler Bestandteil der Erweiterung ist die Überarbeitung der Runen-Systeme. Laut den Entwicklern gab es zuvor extreme Ausreißer, die das Balancing beeinflusst haben.

Finer beschreibt das Problem wie folgt: „Im Allgemeinen haben wir festgestellt, dass es extreme Ausreißer gab – sowohl zu schwache als auch viel zu starke Runen –, die das System dominiert und die Build-Vielfalt eingeschränkt haben.“

Gleichzeitig soll der Horadric Cube das gezielte Farmen von Runen deutlich vereinfachen und mehr Kontrolle über Builds ermöglichen.

Auch das neue Crafting-System wurde erweitert und bietet riskante, aber potenziell sehr starke Ergebnisse:

„Es gibt einige risikoreichere Rezepte – wie die Transfiguration – die unglaubliche Ergebnisse liefern können, aber auch sehr schlechte. Hast du ein mittelmäßiges Item mit Potenzial? Dann kannst du es transfigurieren. Und manchmal sogar mehrfach. Bei fast perfekten Items kannst du einen Entropic Tuning Prism einsetzen, um das Risiko zu reduzieren – aber auch die Belohnung.“

Mit diesen Änderungen soll Lord of Hatred sowohl mehr Tiefe als auch mehr Experimentierfreiheit ins Endgame von Diablo IV bringen und das bisher umfassendste Spielerlebnis der Reihe liefern.