Diablo IV: Entwicklerupdate zur nächsten Season datiert

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In der nächsten Woche spricht Blizzard Entertainment in einem Entwicklerupdate über die nächste Season von Diablo IV.

Für die kommende Woche hat Blizzard Entertainment das erste Entwicklerupdate des Jahres anberaumt.

Spieler werden am 16. Januar, um 20:00 Uhr einen Überblick über die nächste Season des Action-Rollenspiels Diablo IV erfahren.

Das Team wird im Livestream unter anderem über die neue Questreihe sprechen, aber auch über Änderungen am Spiel. Fragen der Fans werden zudem am Ende des Streams in der Q&A-Runde beantwortet.