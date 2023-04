Diablo IV: Geheime Ankündigung heute im Stream

Autor:, in / Diablo IV

Der Diablo IV Developer Update Livestream wird heute rund 90 Minuten lang sein und voller Geheimnisse stecken.

Adam Fletcher gab bekannt: „Das wird eine große Sache! Angestrebt werden 90 Minuten, in denen wir tiefer in das Endgame eintauchen, Klassen- und Dungeon-Beta-Erfahrungen und mehr! Es gibt viel zu besprechen!“ Daraufhin antwortete Rod Fergusson: „Warte, warte, warte… @PezRadar ist das die mit der geheimen Ankündigung oder reden wir noch nicht darüber? Ich würde es nur ungern verraten. Übrigens bin ich froh, dass ich gerade Slack benutze und nicht etwas Öffentliches wie Twitter, um das zu fragen. Das wäre das Schlimmste.“

Also schaltet heute, am 20. April um 20:00 Uhr MESZ ein, für den nächsten Livestream zum Entwicklerupdate für Diablo IV mit Game Director Joe Shely, Associate Game Director Joseph Piepiora und Associate Director of Community Adam Fletcher ein – begleitet vom Gastmoderator Rhykker.

Die Meldung inklusive Livestream stellen wir für euch heute Abend circa 30 Minuten vor dem Start online.