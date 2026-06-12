Diablo IV: Geheimes Kuhlevel und Rätsel um die Kuhkrone im Video Guide

Diablo IV zeigt geheimes Kuhlevel und Rätsel um die Kuhkrone im Video Guide.

In Diablo IV sorgt ein lange bestehender Community-Mythos erneut für Aufmerksamkeit: das legendäre geheime Kuhlevel, das sich tatsächlich im Spiel finden lassen soll.

Ein neues Video zeigt nun den kompletten Weg in den versteckten Bereich sowie die Ereignisse rund um die mysteriöse Kuhkrone.

Zugang zum geheimen Kuhlevel

Um den Zugang zum Kuhlevel freizuschalten, müssen im Spiel zunächst bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Dazu gehört:

das Sammeln spezieller Relikte

das Reinigen der Gegenstände an einem verborgenen Brunnen

das Herstellen eines Schlüssels für den Zugang

Erst danach öffnet sich der Weg in den geheimen Bereich von Sanktuario.

Das Kuhlevel selbst

Im Kuhlevel erwartet euch eine ungewöhnliche und skurrile Spielumgebung, die stark vom bekannten Diablo-Setting abweicht.

Dort trefft ihr auf:

huftragende Gegnerhorden

spezielle Kampfbegegnungen

versteckte Interaktionspunkte

Im Zentrum des Levels steht ein besonderer Gegenstand: die Kuhkrone.

Das Rätsel um die Kuhkrone

Nach dem Fund der Kuhkrone wird ein zusätzlicher Bereich außerhalb des eigentlichen Kuhlevels aktiviert.

Dieser Abschnitt enthält:

rätselhafte Strukturen

unbekannte Hinweise

eine bisher ungelöste Community-Mechanik

Aktuell ist unklar, ob dieser Bereich lediglich ein Easter Egg ist oder Teil eines größeren, noch nicht entschlüsselten Geheimnisses.

Die Community diskutiert intensiv darüber, welche Bedeutung die Kuhkrone wirklich hat und ob sie nur ein erster Schritt in einer längeren Rätselkette ist.

Video zeigt alle Details

Der neue Clip von uns zeigt sowohl den Zugang zum Kuhlevel als auch den mysteriösen Folgebereich nach dem Fund der Kuhkrone und liefert damit einen vollständigen Überblick über eines der ungewöhnlichsten Geheimnisse in Diablo IV.

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