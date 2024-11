Diablo IV: Geistgeborenen-Klasse kostenlos spielbar

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Die Klasse des Geistgeborenen könnt ihr bis Dezember kostenlos in einer Testphase in Diablo IV ausprobieren.

Mit der Erweiterung Vessel of Hatred wurde im Oktober in Diablo IV die neue Klasse des Geistgeborenen eingeführt. Blizzard Entertainment lässt euch diese jetzt im Action-RPG in einer Testversion kostenlos ausprobieren.

Noch bis zum 2. Dezember könnt ihr den Geistgeborenen kostenlos in Diablo IV spielen.