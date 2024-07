Diablo IV: Geistgeborenen-Klasse stellt sich vor

Autor:, in / Diablo IV

Blizzard Entertainment enthüllte Details zur neuen Klasse der Geistgeborenen aus Diablo IV: Vessel of Hatred.

Community Director Adam Fletcher, Game Director Brent Gibson, Associate Narrative Designer Eleni Rivera-Colon, Art Director Nick Chilano und Game Designer Bjorn Mikkelson haben gestern in einem besonderen Livestream vom Xbox Studio Details über Hintergrundgeschichte, Klassenmechanik, Design, Gegenstände und vieles mehr hinter den Geistgeborenen enthüllt.

Die brandneue Klasse und die Region Nahantu sind in der Erweiterung Diablo IV: Vessel of Hatred erhältlich, die am 8. Oktober erscheint. Für den sofortigen Zugang zu Belohnungen könnt ihr euch das Spiel jetzt vorbestellen.

Der Geistgeborene

Die Geistgeborenen sind eine völlig neue Klasse in der Diablo-Serie, die sich die einzigartigen Stärken von vier Geisterwächtern zunutze macht: Jaguar, Gorilla, Adler und Tausendfüßler. Sie sind Meister des Nahkampfs und bieten einen vielseitigen Spielstil, der es ihnen ermöglicht, Dämonen mithilfe von Geisterenergie zu vernichten.

Die aus der brandneuen Region Nahantu stammenden Geistgeborenen haben eine reiche Vergangenheit, die vom Schutz der Geisterwelt geprägt wird, einer geisterhaften Reflektion Sanktuarios, wo die Seelen des Dschungels über das Leben hinaus eine Bestimmung haben.

Die Geisterwächter repräsentieren die Verbindung zwischen den Menschen und der natürlichen Welt. Die Kriegerin sieht ihre Stärke im Gorilla, der Jäger seine Geschwindigkeit im Jaguar, der Stratege seine Wachsamkeit im Adler und die Apothekerin ihre Praxis im Tausendfüßer und dem Verfall, den er verschlingt.

Nutzt die neue Fertigkeitenbeschriftung „Leibhaftig", um die Eigenschaften eines Wächters zu verkörpern und einen Passivbonus zu bekommen.

In der Erweiterung Vessel of Hatred werden auf die Geistgeborenen zugeschnittene neue legendäre und einzigartige Gegenstände verfügbar sein. Diese Gegenstände können verschiedene Spielstile der Geisterwächter stärken, Fertigkeiten unterstützen, erweitern oder die charakteristische Stärke erweitern.

Sobald Spieler Stufe 15 erreicht haben, wird für die Geistgeborenen eine neue Klassenquest verfügbar sein. Wenn ihr euch auf diese Quest begebt, lernt ihr die Wege der Geisterwächter kennen und schaltet die Geisterhalle frei.

In der Geisterhalle könnt ihr euren Geistgeborenen-Build verstärken, indem Ihr für einen besonderen Bonus und das Hinzufügen der Fertigkeitenbeschriftung des Geistes zu allen Fertigkeiten einen Primärgeist auswählt. Auf Stufe 30 können Spieler einen sekundären Bonus vom selben oder einem anderen Wächter auswählen, der entweder die Bindung stärkt oder ihn mit den Mechaniken eines anderen Wächters verbindet.

Spieler können diesen August auf der gamescom erstmals die neue Klasse der Geistergeborenen selbst öffentlich ausprobieren.

