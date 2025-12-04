Diablo IV: Göttliche Intervention beginnt nächste Woche

In Diablo IV wird die Season der göttlichen Intervention am 11. Dezember erscheinen.

Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben, dass Diablo IV: Season der göttlichen Intervention am 11. Dezember erscheint. Im Kampf gegen die Geringen Übel, die in Sanktuario einfallen, warten Änderungen an Gegenständen und Monsterkämpfen auf die Spieler.

Die Season der göttlichen Intervention beinhaltet folgende Features:

Azmodans Rückkehr: Gemeinsam mit Belial, Andariel und Duriel verwüsten Azmodan und die Geringen Übel Sanktuario. Dafür machen sie sich das Chaos zu Nutze, das Akarats geheimnisvolle Rückkehr ausgelöst hat. Spieler nutzen Alptraum-Affixe, um göttliche Gunst zu erhalten.

Härtung und Vollendung optimieren die Entwicklung von Gegenständen, und Spieler wählen Affixe direkt von einem Härtungsrezept aus. Die Vollendung verbessert die Gegenstandsqualität, die Basisschaden, Rüstung oder Widerstand eines Gegenstands verstärkt. Heiligung: Die Macht der Hohen Himmel gewährt Spieler eine letzte, mächtige Aufwertung für ihre Gegenstände und verleiht ihrer Ausrüstung engelsgleiche Macht. Bei der Heiligung von Gegenständen besteht eine Chance, eine zusätzliche legendäre Eigenschaft hinzuzufügen, ein Affix zu verbessern, hinzuzufügen oder zu ersetzen, und – in seltenen Fällen – Gegenstände sogar unzerstörbar zu machen.

Weitere Informationen zur Season der göttlichen Intervention gibt es im Blogeintrag hier.

Diablo IV: Saison der göttlichen Intervention Gameplay-Trailer: