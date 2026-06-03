Diablo IV: Gratis-Geschenke zum 30. Jubiläum

Während die Diablo-Reihe in diesem Jahr bereits ihr dreißigstes Jubiläum feiert, steht auch das 2023 veröffentlichte Diablo IV kurz vor seinem dritten Jahrestag. Natürlich sollen auch Spieler des Action-Rollenspiels von solch einem Anlass profitieren.
Neben den Event-Modi „Segen der Mutter“ und „Marsch der Goblins“ wartet die folgende Reihe kostenloser kosmetischer Gegenstände zwischen dem 2. Und dem 9. Juni auf ihre Abholung:
- Tag – Kralle des Blutraben (kosmetischer Gegenstand: Einhandschwert)
- Tag – König Kanais letzter Widerstand (kosmetischer Gegenstand: Schild)
- Tag – Nangari-Schneider (kosmetischer Gegenstand: Dolch)
- Tag – Odium des Herrschers (kosmetischer Gegenstand: Zweihandaxt)
- Tag – Flammenfingerklauen (kosmetischer Gegenstand: Gleve)
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gratis ist eines meiner Lieblingsworte. 😎😎
Top
👍😂👍
Das gefällt mir 🙂
Für lau immer mit nehmen aber der Nerf vom Barb hätte in der Sesson nicht sein müssen. Hätte da 4 Wochen auf der nächsten Sesson warten können
Das können sie ruhig öfter machen für die Spieler.