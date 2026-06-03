Diablo IV: Gratis-Geschenke zum 30. Jubiläum

Zum 30. Diablo-Jubiläum können sich Spieler von Diablo IV eine Reihe an Gratis-Geschenken sichern.

Während die Diablo-Reihe in diesem Jahr bereits ihr dreißigstes Jubiläum feiert, steht auch das 2023 veröffentlichte Diablo IV kurz vor seinem dritten Jahrestag. Natürlich sollen auch Spieler des Action-Rollenspiels von solch einem Anlass profitieren.

Neben den Event-Modi „Segen der Mutter“ und „Marsch der Goblins“ wartet die folgende Reihe kostenloser kosmetischer Gegenstände zwischen dem 2. Und dem 9. Juni auf ihre Abholung:

Tag – Kralle des Blutraben (kosmetischer Gegenstand: Einhandschwert) Tag – König Kanais letzter Widerstand (kosmetischer Gegenstand: Schild) Tag – Nangari-Schneider (kosmetischer Gegenstand: Dolch) Tag – Odium des Herrschers (kosmetischer Gegenstand: Zweihandaxt) Tag – Flammenfingerklauen (kosmetischer Gegenstand: Gleve)