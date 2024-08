Diablo IV: Große Fortschritts-Updates, Runenworte und mehr

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Vom 4. bis 11. September geht der nächste Öffentliche Testrealm (PTR) von Diablo IV live!

Dieser PTR wird massive Aktualisierungen des Fortschrittssystems für Charaktere auf grundlegender Ebene für das gesamte Spiel beinhalten, ähnlich wie die umfassenden Aktualisierungen der Beute in Saison 4.

Dazu gehören Aktualisierungen des Paragonsystems, neue Schwierigkeitsstufen, neue Klassenfertigkeiten und passive Fertigkeiten, die Einführung von Runenwörtern und ein Gruppenfinder-Tool.

Im letzten Lagerfeuerchat gaben Adam Fletcher, Associate Director of Community, Colin Finer, Lead Live Game Designer, Aislyn Hall, Systems Designer und Charles Dunn und Jeevun Sidhu, Game Designer, einen Vorgeschmack auf das, was euch auf dem Testrealm erwartet. Den Lagerfeuerchat könnt ihr euch hier auf Abruf ansehen.

Systemänderungen und Stufenanpassungen

Auf dem PTR werden neue Systemänderungen eingeführt, die es Charakteren ermöglichen, das Endspiel schneller zu erreichen.

Dies wird dazu beitragen, dass mehr Spieler in den Genuss der neuen Endspiel-Features von Vessel of Hatred kommen, da die Dunkle Zitadelle und die Unterstadt zu den Höllenhorden der Grube des Werkmeisters hinzugefügt werden.

Die Paragon- und Charakterstufen sind nun aufgeteilt, wobei die Stufen 1-60 die Charakterstufen darstellen. Das bedeutet, dass man zusätzlich 10 Fertigkeitspunkte verdienen kann, was weitere Möglichkeiten der Charakteranpassung eröffnet.

Ab Stufe 60 können die Spieler Paragon-Stufen verdienen, mit denen sie Paragon-Knotenpunkte freischalten können. Bei Charakteren über Stufe 50 werden alle erfahrungsbasierten Paragonpunkte in Paragonstufen umgewandelt.

Auch die Funktionsweise der Paragonpunkte wurde angepasst. Verdiente Paragonpunkte sind nun an die Realmstufe und nicht mehr an die Charakterstufe gebunden, was bedeutet, dass alle verdienten Paragonstufen auf alle Charaktere desselben Realms verteilt werden.

Um diese Änderung zu unterstützen, wurden eine Reihe von Änderungen an der Stufenreise, anderen Werten und Monsterstufen vorgenommen, darunter auch Zahlen und Werte, die leichter zu verstehen sind.

Neues Schwierigkeitsgrad-System

Die Weltstufen wurden in Schwierigkeitsstufen umgewandelt, eine neue Art, Herausforderungen und Belohnungen zu steuern.

Die ersten 4 Schwierigkeitsstufen – bekannt als Standard-Schwierigkeitsstufen – sind Normal, Schwer, Experte und Reumütig. Der Zweck der Standard-Schwierigkeitsstufen ist es, Euren Charakter zu formen, während ihr versucht das neue Maximum von Stufe 60 zu erreichen.

Je höher die Schwierigkeitsstufe, desto mehr Gold und Erfahrung erhaltet ihr.

Neue Klassenfähigkeiten und passive Fertigkeiten

Die Kampfexperten in Sanktuario haben neue Techniken entwickelt, um die Dunkelheit zu besiegen, und jede Klasse erhält eine neue Fertigkeit. Diese müsst ihr nun erlernen. Jede dieser Fertigkeiten offenbart eine neue Richtung, in die euer Klassen-Build gehen kann.

Jede Klasse erhält außerdem 5 neue passive Fertigkeiten, mit denen ihr Euren Charakter zum ultimativen Agenten der Zerstörung verfeinern könnt.

Außerdem wurden für einige passive Fertigkeiten zusätzliche Verbindungen im Fertigkeitenbaum jeder Klasse hinzugefügt. Das bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten gibt, diese passiven Fertigkeiten freizuschalten, was mehr Flexibilität beim Stufenaufstieg ermöglicht.

Runenworte: Eine neue Machtquelle

Mit Runenworten könnt ihr die Macht Eures Charakters auf eine neue Stufe heben, indem ihr Eure eigenen Fertigkeiten erschafft. Es gibt zwei Arten von Runen, die ihr in Sanktuario finden könnt: Runen des Rituals und Runen der Anrufung.

Runen des Rituals legen Aktionen fest, die ihr ausführen müsst, um sie auszulösen, und Runen der Anrufung verleihen euch einen mächtigen Effekt, wenn ihr den Auslöser erfüllt.

Während des PTR können Runen jeder Seltenheit als Monsterdrops in Sanktuario gekauft werden und werden ab dem 6. September verfügbar sein.

„Wir können es kaum erwarten, die beeindruckenden Runenwortkombinationen zu sehen, die ihr euch während des PTR ausdenkt! Außerhalb des PTR 2.0 sind Runenworte ein Feature, auf das ihr nur zugreifen könnt, wenn ihr die Erweiterung Vessel of Hatred besitzt.“

Mutig unterwegs mit dem Gruppenfinder

Die Gruppensuche ist ein neues Feature, das euch dabei hilft, die richtigen Verbündeten zu finden, indem es euch ermöglicht, Wanderer mit ähnlichen Charakteren in Sanktuario zu finden.

Ihr könnt den Gruppenfinder verwenden, um eine Gruppe für verschiedene Aktivitäten in Sanktuario zu erstellen oder zu finden, einschließlich der Albtraumdungeons, der Dunklen Zitadelle und der Endspielbosse. Die Gruppensuche kann über die Karte, das Menü im Spiel oder über eine vordefinierte Aktion auf dem Emote-Rad aufgerufen werden.

Weitere Details zum PTR und wie ihr darauf zugreifen könnt, findet ihr im aktuellen Blog.