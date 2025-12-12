Diablo IV: Herr des Hasses kehrt im April zurück

Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April – schon heute ist die neue Klasse des Paladins spielbar.

Bei den Game Awards hat Blizzard Entertainment Diablo IV: Lord of Hatred enthüllt, das nächste Kapitel der Saga „Zeitalter des Hasses“ und der krönende Showdown mit Mephisto.

Die zweite Erweiterung für Diablo IV erscheint am 28. April 2026 und bringt eine spannende Kampagne, zwei mächtige neue Klassen, umfassende Gameplay-Entwicklungen und enthüllt die älteste und geschichtsträchtigste Region von Sanktuario: Skovos.

Spieler, die die Erweiterung im Vorverkauf erwerben, können sofort die begehrteste Klasse von Diablo IV spielen – den Paladin. Der strahlende Champion mit Schwert und Schild lenkt heilige Macht, um die heranrückende Dunkelheit von Mephistos Bosheit zu bekämpfen.

Außerdem erhalten Spieler mit dem Kauf von Lord of Hatred sofortigen Zugriff auf Vessel of Hatred, die erste Erweiterung für Diablo IV, wodurch die Geistgeborenen Klasse, Söldner und die Wildnis von Nahantu freigeschaltet werden.

DIE GESCHICHTE | Das Zeitalter des Hasses erreicht seinen Höhepunkt

Die Legionen der Hölle dringen jetzt ungehindert nach Sanktuario vor und jedes tödliche Omen weist auf Mephistos lange gehegten Plan hin. Während die Becken der Schöpfung das Große Übel immer näher an sich ziehen, steht die Menschheit, wie wir sie kennen, an der Grenze der Vernichtung.

Um ihn aufzuhalten, muss sich der Wanderer an eine ungewöhnliche Verbündete wenden, deren Rückkehr eine brüchige Allianz erzwingt – entstanden aus Not, nicht aus Vertrauen.

NEUE KLASSEN | Der Paladin erhebt sich und eine andere wartet am dunklen Horizont

Paladin: Hammer, Schild und Heiliges Licht vereinen sich in den Händen von Diablos unüberwindlichem heiligen Krieger. Er gebietet über unvergleichliche Fertigkeiten wie Gesegneter Hammer, Auren, Feuereifer und Himmelsfuror mit göttlichen Verwandlungen, darunter die Gebietergestalt.

All dies ist mit dem Vorverkauf schon jetzt verfügbar.

Eine zweite neue Klasse wartet im Schatten und entfesselt mit der Veröffentlichung von Lord of Hatred im April ungezähmte Macht.

NEUE REGION | Die erste Zivilisation von Sanktuario wartet

Die Mission, Mephisto aufzuhalten, führt Spieler in die brandneue Region Skovos, die uralte Wiege der Zivilisation der Erstgeborenen und ehemalige Heimat von Lilith und Inarius, in der nun das Orakel und die Königin der Amazonen herrschen.

Skovos verbindet vulkanische Küsten, vergessene Tempel und vom Ozean gezeichnete Ruinen, die vor neuen Dämonen, Dungeons und Wissen nur so strotzen.

SPIELUPDATES | Ein umgeschmiedetes Spielerlebnis

Die Erweiterung Lord of Hatred führt die umfassendsten Gameplay-Überarbeitungen seit der Veröffentlichung von Diablo IV ein:

Überarbeiteter Fertigkeitsbaum mit erweiterten Obergrenzen und neuen klassendefinierenden Varianten.

Ein neuer Beutefilter für zielgerichtetes Farming.

Erweiterte Herstellung dank der Rückkehr des Horadrimwürfels.

Ein mächtiges neues Talismansystem, das den Builds Setboni verleiht.

Von Spielern geschmiedete Kriegspläne formen das eigene Endgame.

Das Echo des Hasses stellt mit endlosen Wellen von dämonischen Horden die ultimative Feuerprobe dar.

Und ein etwas ruhigerer Zeitvertreib – Spieler können in den gefährlichen Gewässern von Sanktuario jetzt angeln.

Vorbesteller erhalten Vorabzugang zur Paladin-Klasse sowie: Eine zusätzliches Beutetruhenfach, zwei weitere Charakterplätze und drei World of Warcraft -Dekorationsgegenstände.

SPIELEDITIONEN

Alle Editionen von Lord of Hatred enthalten sofortigen Zugriff auf Vessel of Hatred, die erste Erweiterung von Diablo IV. Die Deluxe Edition und die Ultimate Edition enthalten zusätzlich Gefährten, Reittiere, Rüstungspakete, kosmetische Gegenstände, Platin und vieles mehr. Alle Details gibt es in unserem Blogeintrag.

Blizzard hat außerdem die Diablo IV: Age of Hatred Kollektion angekündigt. Diese enthält das Basisspiel und beide Erweiterungen und wurde für Spieler entworfen, die zum ersten Mal Sanktuario betreten.

Spieler kämpfen sich mit acht einzigartigen Klassen, darunter die brandneuen Klassen Paladin und Geistgeborener, durch Nahantu, Skovos und die Weiten der Welt. Nach dem Ende der Kampagne warten noch härtere Prüfungen in einem herausfordernden Endgame mit vollständigem Cross-Play und plattformübergreifenden Fortschritten.

Mehr Details zu den Editionen und Inhalten gibt es hier.