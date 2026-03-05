Diablo IV: Hexenmeister und neue Saison heute im Livestream

Blizzard kündigt für heute Abend 20:00 Uhr ein neues Entwicklerupdate an, das live auf Twitch übertragen wird. Der Stream gewährt einen umfassenden Einblick in die kommende Klasse Hexenmeister und liefert erste Informationen zur nächsten Saison von Diablo IV.
Mitglieder des Entwicklerteams präsentieren die wichtigsten Details und erläutern zentrale Aspekte der neuen Inhalte.
Im Mittelpunkt steht der Hexenmeister, ein Dämonologe mit dem Blut der Vizjerei. Die Vorstellung beleuchtet die Ursprünge dieser düsteren Klasse, ihre okkulten Talente und die Meisterschaft ihres Handwerks. Diablo IV rückt damit eine Figur in den Fokus, deren Fähigkeiten tief in rituellen Kräften verwurzelt sind und neue spielerische Möglichkeiten eröffnen.
Im Anschluss folgt die Enthüllung der nächsten Saison, die zusätzliche Mechaniken wie Bluträuschen und blutbefleckte Gegenstände einführt. Die Präsentation zeigt, welche Veränderungen und Herausforderungen Spieler in Diablo IV erwarten und wie sich die neuen Systeme in den saisonalen Ablauf einfügen.
Ein Q&A-Segment am Ende des Streams ermöglicht es, Fragen direkt an das Team zu richten.
Während des Entwicklerupdates können Zuschauer über aktivierte Drops kosmetische Gegenstände freischalten. Nach 30 Minuten eines beliebigen Diablo‑IV‑Streams wird der Zauberstab Blick des Omens vergeben, nach einer Stunde die Sense Siphon der Missetat.
Ich hatte seit Diablo 2 kein Teil mehr gespielt und dann ist mir eingefallen, dass ich vor Jahren mal Diablo 3 gekauft hatte. Ich muss zwar zugeben, dass sich Diablo mittlerweile anders spielt, aber ich bin gerade wieder richtig in einer Suchtspirale.
Wenn ich genug von Diablo 3 habe, werde ich mir Teil 4 auf jeden Fall zulegen und hoffe, dass es genau so Spaß macht.
Teil 4 sieht wieder realistischer aus. Teil 3 hatte ja eher so World of Warcraft Optik. Ich hatte mit beiden Spielen Spaß
Auf den Hexenmeister freue ich mich schon. Dann wird Diablo 4 wieder aus der Mottenkiste gekramt