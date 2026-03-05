Diablo IV: Hexenmeister und neue Saison heute im Livestream

Blizzard stellt neues Entwicklerupdate zu Diablo IV im Livestream vor, mit Fokus auf Hexenmeister und neue Saison.

Blizzard kündigt für heute Abend 20:00 Uhr ein neues Entwicklerupdate an, das live auf Twitch übertragen wird. Der Stream gewährt einen umfassenden Einblick in die kommende Klasse Hexenmeister und liefert erste Informationen zur nächsten Saison von Diablo IV.

Mitglieder des Entwicklerteams präsentieren die wichtigsten Details und erläutern zentrale Aspekte der neuen Inhalte.

Im Mittelpunkt steht der Hexenmeister, ein Dämonologe mit dem Blut der Vizjerei. Die Vorstellung beleuchtet die Ursprünge dieser düsteren Klasse, ihre okkulten Talente und die Meisterschaft ihres Handwerks. Diablo IV rückt damit eine Figur in den Fokus, deren Fähigkeiten tief in rituellen Kräften verwurzelt sind und neue spielerische Möglichkeiten eröffnen.

Im Anschluss folgt die Enthüllung der nächsten Saison, die zusätzliche Mechaniken wie Bluträuschen und blutbefleckte Gegenstände einführt. Die Präsentation zeigt, welche Veränderungen und Herausforderungen Spieler in Diablo IV erwarten und wie sich die neuen Systeme in den saisonalen Ablauf einfügen.

Ein Q&A-Segment am Ende des Streams ermöglicht es, Fragen direkt an das Team zu richten.

Während des Entwicklerupdates können Zuschauer über aktivierte Drops kosmetische Gegenstände freischalten. Nach 30 Minuten eines beliebigen Diablo‑IV‑Streams wird der Zauberstab Blick des Omens vergeben, nach einer Stunde die Sense Siphon der Missetat.