Diablo IV: Holpriger Launch trotz Vorbereitung möglich

Neue Helden werden schon bald nach Sanktuario reisen, um den fiesen Schergen Lilith Einhalt zu gebieten.

Das Interesse am Spiel dürfte sowohl zum Early Access heute Nacht als auch zum regulären Release am 6. Juni riesig sein.

Ob die Server dem Ansturm standhalten können?

Rod Fergusson, General Manager der Reihe bei Blizzard, erzählte, man habe durch Beta und Server Slam viel lernen können und daher ein gutes Gefühl. Dennoch können Entwickler niemals die Anzahl von Spieler replizieren.

Er vergleicht das ein wenig mit einem Freizeitpark und eine Million Besuchern. Egal wie groß der Park sei, man könne sie anfangs nicht alle unterbringen.

„Wir haben alles getan, was wir tun konnten, um den Launch-Tag so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und wir haben ein gutes Gefühl, wo wir jetzt stehen“, so Fergusson.