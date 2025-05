Diablo IV: In der Hölle sind alle willkommen

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In der Hölle sind alle willkommen! Diablo IV feiert den Global Accessibility Awareness Day.

Zur Feier des Global Accessibility Awareness Days ist Blizzard Entertainment stolz, euch einen Blick hinter die Kulissen zu geben, wie die Teams von Diablo IV Accessibility-Features konzipieren, erstellen und ins Spiel einfügen.

Der Kurzfilm auf den Kanälen von Diablo bietet einen Blick in die Arbeit der Teams in Design, Technik und Testanalyse, die Zugänglichkeitsfeatures in Diablo IV entwickelt haben, um Spielende mit visuellen, körperlichen oder auditiven Bedürfnissen zu unterstützen.

Drew McCrory, Lead Accessibility Designer von Diablo erzählt: „Unsere Mission war es stets, eine Welt zu erschaffen, wo jede:r den Nervenkitzel Sanktuarios erleben kann. Und auch wenn es mehr zu tun gibt, bin ich stolz darauf, was wir bisher erreichen konnten, und freue mich, euch einen Einblick darauf zu geben, wie wir sicherstellen, dass alle sich willkommen, gehört und bekräftigt fühlen.“

Das Video gibt es hier: