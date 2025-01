Diablo IV: Interview mit den Köpfen hinter der Hexenmacht

Die Saison der Hexenmacht von Diablo IV lädt den Wanderer ein, den mysteriösen Hexen von Hawezar zu helfen, die gestohlenen Köpfe vom Baum des Flüsterns zurückzuholen. Mit neuen verderblichen Kräften, legendären Belohnungen und grotesken Gegnern müsst Ihr versuchen, nicht den Kopf zu verlieren, während sich der Wahnsinn in Sanktuario ausbreitet.

Timothy Ismay (Lead Game Producer) und Sydney Adams (Senior Quest Designer) sprechen über die Inspiration, die künstlerische Gestaltung und die neuen Features, die in dieser Saison zu erwarten sind, die dunkle Magie, intensive Geschichten und spannendes Gameplay miteinander verbindet.

F: Wie kam es zu der Idee, eine Saison mit dem Schwerpunkt „Hexenmacht“ zu entwickeln?

Ismay: „Die Inspiration für die Saison der Hexenmacht entsprang dem Wunsch, eine neue Grundlage für zukünftige Saisons zu schaffen. Die Hexenkunst bot dem Team die perfekte Gelegenheit, etwas Neues und Frisches zu erforschen, und mit dunkleren und mystischeren Themen zu spielen, die tief in der Atmosphäre von Diablo IV verwurzelt sind.“

„Diese Saison hat es uns ermöglicht, eine Spielerfahrung zu schaffen, die sich mit Magie und Ritualen auf eine Art und Weise beschäftigt, die sich unheimlich und mitreißend anfühlt und die die Spielenden definitiv fesseln wird.“

F: Wie wurde die künstlerische Gestaltung konzipiert?

Adams: „Wir wollten, dass die Optik genauso eindrucksvoll ist wie das Gameplay, das wunderschön und doch beunruhigend ist. Jede Design-Entscheidung wurde getroffen, um die Spielenden in eine Welt eintauchen zu lassen, die sich tief mit der Hexenkunst verbunden fühlt; das Design sollte ein Gefühl der Schönheit und des Schreckens hervorrufen und gleichzeitig eine Balance zwischen dem Unheimlichen und dem Majestätischen halten. Das Team hat auch darauf geachtet, der bestehenden Hexen-Lore, insbesondere aus Diablo III, zu huldigen. Wir haben die Lieblingselemente der Fans wie Pirahnado, Feuerfledermäuse und den Giftfrosch-Diener zurückgebracht, um sicherzustellen, dass sich die Optik vertraut und dennoch frisch anfühlt.“

F: Was könnt Ihr uns über die neue Questreihe erzählen?

Adams: „In dieser Saison begeben sich die Spielenden auf eine Reise, auf der sie die Geheimnisse der Hexen von Hawezar lüften. Die Questlinie ist vollgepackt mit geschichtsträchtigen Momenten und Entscheidungen, die das wahre Ausmaß ihrer Macht offenbaren.“

„Die Saison der Hexenmacht dreht sich um das Geheimnis der gestohlenen Köpfe vom Baum des Flüsterns, was ein wichtiger Teil der Questreihe ist. Jemand hat diese Köpfe über Sanktuario verstreut, und sie verbreiten eine seltsame Fäulnis, die die Lebenden infiziert und die furchterregenden Kopffauligen erschafft. Die Questreihe konzentriert sich auf Gelena, Caidin und Ouna, die Hexen von Hawezar, die die Hilfe des Wanderers in Anspruch nehmen, um die gestohlenen Köpfe wiederzufinden. Im Gegenzug gewähren sie dem Wanderer Zugang zu ihren Kräften, zu denen eldritische Fähigkeiten, Magie in Verbindung mit Wachstum und Verfall sowie die Psyche gehören. Wenn die Spielenden den Hexen helfen, erhalten sie tiefere Einblicke in den Hexenzirkel, ihre Motive und ihre einzigartige Art, die Macht zu erlangen.“

„Die Questreihe ist eng mit saisonalen Aktivitäten verknüpft, wie der Jagd auf flüchtige Köpfe, dem Zusammenschluss mit anderen Spielenden, dem Abschließen von verbessertem Flüstern und dem Bestehen von herausfordernden Dungeons mit anpassbaren Belohnungen. All diese Aktivitäten führen zu dem Hauptziel, den Dieb zu finden und den Baum des Flüsterns in seiner grausamen Pracht wiederherzustellen.“

F: Gibt es Einflüsse aus der realen Welt, die die Saison inspiriert haben? Es sieht so aus, als hättet Ihr euch von der europäischen Geschichte und Folklore über Hexen inspirieren lassen. Könnt ihr das näher erläutern?

Adams: „Ja, eine Reihe von Mythen und Medien aus der realen Welt haben Saison der Hexenmacht inspiriert. Die Inspiration für das Thema Hexerei kam aus einer Vielzahl von Quellen. Zum Beispiel Elphaba in Wicked, was genau zum richtigen Zeitpunkt kam, da sie als Ausgestoßene gilt (was nicht heißen soll, dass irgendjemand in dieser Saison grün ist). Diablo III, insbesondere die Hexenkräfte und die Klasse des Hexendoktors.“

„Die Saison der Hexenmacht beinhaltet drei zentrale Hexen als bedeutendes erzählerisches Element und ist eine Hommage an Wicca-Einflüsse, insbesondere an die Archetypen der Jungfrau, der Mutter und der alten Weisen, die die verschiedenen Stadien des Lebens und der Weisheit repräsentieren. Das Hexentrio stellt auch eine Verbindung zur griechischen Mythologie her, insbesondere zu den drei Schicksalsgöttinnen: Clotho, Lachesis und Atropos. Jede Hexe trägt unterschiedliche Einflüsse in sich und vermischt kulturelle und mythologische Elemente, um ihren Charakter zu vertiefen. Ouna aus Nahantu ist von der jüngsten Erweiterung inspiriert und entstammt der mesoamerikanischen Kultur. Dieser Einfluss zeigt sich in ihrer Kleidung, ihren Stammesmerkmalen und ihrer Verbundenheit mit der Natur und den Tieren. Gelena, die Anführerin der Hexen, trägt ein Kleidungsstück, auf dem der böse Blick, ein Schutzsymbol, das in vielen Kulturen zu finden ist, deutlich zu sehen ist. Caidin hingegen verkörpert den Archetypus des schamanischen Medizinmanns, der mit Messer und Wickeln vertraut ist und Einflüsse der Buschmänner und Apotheker zeigt, die einen multikulturellen Ansatz in seinem Design widerspiegeln. Ihre Altäre und Rituale bereichern die Erzählung zusätzlich, indem sie Symbole und Praktiken aus verschiedenen Kulturen einbeziehen, wodurch sich ihre Magie und Geschichten vielfältig und universell anfühlen.“

„Die Einbeziehung dieser Hexen vertieft nicht nur die Erzählung der Saison, sondern ermöglicht es auch, dass das Thema bei Spielenden, die mit diesen Archetypen aus Mythologie, Folklore und Popkultur vertraut sind, Anklang findet. Wir haben uns von der europäischen Geschichte und Sagenwelt inspirieren lassen, insbesondere von der Interpretation der Hexen als mächtige, oft missverstandene Figuren. Diese Inspirationen haben uns dabei geholfen, eine Saison zu gestalten, die sich authentisch anfühlt und dennoch den dunklen Fantasy- Einschlag hat, den man von Diablo IV erwartet.“

F: Was ist die Geschichte hinter den Hexen von Hawezar?

Adams: „Ohne Spoiler zu verraten, sind die Hexen von Hawezar tief in der Welt von Diablo IV verwurzelt; sie sind sowohl gefürchtet als auch verehrt, und ihre Macht ist mit den feindlichen Sümpfen der Region verbunden. Im Gegensatz zu vielen Mächten in Sanktuario sind die Hexen weder mit dem Guten noch mit dem Bösen verbündet. Stattdessen sind sie eigenmotiviert und werden eher von ihren eigenen Interessen und ihrem Überleben angetrieben als von größeren kosmischen Schlachten.“

„Die Geschichte der Hawezar-Hexen dreht sich um das Überleben und die Mystik, in der dunkle Magie ein Werkzeug ist, um sich in dem rauen und dunklen Land zurechtzufinden. Wir haben sichergestellt, dass es den Spielenden Spaß machen wird, die Geheimnisse dieser Hexen aufzudecken, die mehr als nur Bösewichte sind; sie sind ein integraler Bestandteil des Gefüges der Welt.“

F: Wo sind die Hexen von Hawezar im ewigen Kampf zwischen Himmel und Hölle angesiedelt?

Adams: „Die Hexen von Hawezar stehen im ewigen Kampf zwischen Himmel und Hölle abseits. Das macht sie zu einer neutralen, aber komplexen Kraft in der Diablo-Welt. Die Hexen suchen vor allem nach Wissen und entscheiden nach eigenem Ermessen, ob sie heilen oder schaden wollen. Ihre Weigerung, den traditionellen Seiten zu folgen, verleiht ihrer Rolle in der Geschichte zusätzliche Tiefe.“

F: Welchen Feinden wird man in Saison der Hexenmacht begegnen können?

Adams: „Die Spielenden werden sich furchterregenden Gegnern wie den Kopffauligen stellen, die aus Köpfen vom Baum des Flüsterns entstanden, deren Designs von einer Mischung aus ikonischem Horror und Folklore inspiriert sind. Zu den Einflüssen gehören John Carpenters The Thing, Swamp Thing und der unheimliche Bär aus Annihilation. Elemente aus The Legend of Sleepy Hollow und The Green Knight haben die Kreationen ebenfalls beeinflusst und unser Designteam weiter inspiriert. Diese Mischung aus Horror und Mythologie bringt einen einzigartigen und schaurigen Feind ins Spiel, den wir so noch nicht gesehen haben.“

F: Welche legendären Gegenstände, einzigartige Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände wird es geben?

Ismay: „Wir haben neue Gegenstände entwickelt, die auf von Hexerei inspirierte Builds zugeschnitten sind, darunter einzigartige Ausrüstungsgegenstände, die dunkle Magie und rituelle Spielstile verstärken. Die Spielenden können sich auf acht neue legendäre Aspekte und acht neue einzigartige Gegenstände freuen, die neue Spielmöglichkeiten und Build-Optionen für alle Klassen bieten. Selbst wenn man zu einer bereits gemeisterten Klasse zurückkehrt, werden die neuen Gegenstände und Aspekte neue Strategien und Spielstile ermöglichen.“

„Der Mantel des Zorns des Berges, ein einzigartiger Brustpanzer für Barbaren, befähigt zum Beispiel den Hammer der Alten, seismische Linien zu erzeugen, die explosive Erdbeben auslösen und mächtige neue Schadenskombinationen ermöglichen. Der Schritt des Assassinen, ein einzigartiger Schurkenstiefel, verleiht allen Mobilitätsfertigkeiten dauerhaft Schattenschaden und verbessert damit Builds mit hoher Beweglichkeit. Zauberer erhalten Zugang zum Sturmhornstoß, einem einzigartigen Fokus, der die Größe von Kugelblitzen erhöht und sie beim Aufprall explodieren lässt, was eine transformative Art der Nutzung dieser Fertigkeit darstellt. Diese neuen Gegenstände und Aspekte versprechen aufregende Optionen für alle Spieler und machen diese Saison spannend und lohnend.“

F: Wird es in Saison der Hexenmacht neue Quality of Life-Features geben?

Ismay: „Ja! In Saison der Hexenmacht werden wir ein wichtiges Quality of Life-Feature einführen: das Waffenarsenal. Dieses neue System ermöglicht es, die Ausrüstungen eines Charakters zu speichern, einschließlich der Schnappschüsse der ausgewählten Ausrüstung, der Fertigkeitsbäume, der Paragon-Tafeln und aller klassenspezifischen Mechaniken. Die Spielenden können diese Schnappschüsse jederzeit laden und so leicht zwischen verschiedenen Builds wechseln. So können sie mit einem einzigen Charakter mehrere Spielstile ausprobieren, ohne alles zurücksetzen oder neu aufbauen zu müssen.“

F: Worauf freut Ihr Euch am meisten für die Community?

Adams: „Wir können es kaum erwarten, dass Ihr die einzigartigen Hexenkräfte erkundet, die wir entworfen haben. Sie bringen ein frisches, dynamisches Element ins Gameplay, und wir glauben, dass Ihr damit freudig herumexperimentieren werdet.“

Ismay: „Für mich ist es, zu sehen, wie die neuen Builds genutzt werden. Die Kombinationen und Strategien, die diese Saison ermöglicht, werden zu unglaublich kreativen Spielmomenten führen!“