Diablo IV: Jubiläumsfeier startet mit Gratis-Belohnungen und Goblin-Event

Blizzard startet für Diablo IV eine neue Jubiläumsaktion mit Belohnungen und zeitlich begrenzten Events.

In Diablo IV startet Blizzard Anfang Juni eine neue Jubiläumsfeier, die kostenlose kosmetische Inhalte sowie mehrere zeitlich begrenzte Events umfasst.

Vom 2. bis zum 9. Juni kehren bekannte Boni und Aktivitäten nach Sanktuario zurück. Dazu gehört erneut der „Segen der Mutter“, der Spielern auf saisonalen und ewigen Realms erhöhte multiplikative Erfahrungspunkte gewährt.

Parallel dazu feiert auch das Goblin-Event „Marsch der Goblins“ sein Comeback. Spieler können dabei erneut Jagd auf Schatzgoblins machen und über die Ereignis-Ansehenstafel zusätzliche Belohnungen freischalten. Wer den letzten Rang erreicht, erhält den kosmetischen Gegenstand „Ornat des Heiligen Credos“.

Zusätzlich verteilt Blizzard mehrere kostenlose Waffen-Skins über den Ingame-Shop. Zwischen dem 1. Juni und dem 6. Juni wird täglich ein neuer kosmetischer Gegenstand freigeschaltet, der bis zum 9. Juni abgeholt werden kann.

Zu den kostenlosen Belohnungen gehören unter anderem ein Einhandschwert, ein Schild, ein Dolch, eine Zweihandaxt sowie eine Gleve im Diablo-Stil.

Mit der Aktion setzt Blizzard die Feierlichkeiten rund um das Jubiläumsjahr der Diablo-Reihe fort und kündigt bereits weitere Events für den Verlauf des Jahres an.