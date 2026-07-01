Diablo IV: KI-Build besiegt Uber Lilith auf Qual 8 – Gemini-Experiment sorgt für Erfolg

Ein ungewöhnliches Experiment in Diablo 4 sorgt aktuell für Aufmerksamkeit: Unser SPQRaiden hat mithilfe eines vollständig durch künstliche Intelligenz (Gemini) erstellten Builds den Boss Uber Lilith auf Qualitätsstufe 8 besiegt.

Der Ansatz begann als persönliches Experiment nach mehreren Rückkehrversuchen in die Welt von Sanktuario.

Statt auf klassische Meta-Builds aus dem Internet zu setzen, wurde die Charakterentwicklung vollständig einer KI überlassen, die auf Basis von Spielbeschreibungen, Items und Feedback Schritt für Schritt einen eigenen Build konstruierte.

Im Zentrum des Builds stand eine auf den Paladin-ähnlichen Spielstil ausgerichtete Mechanik rund um den „Gesegneten Schild“.

Dieser wurde so optimiert, dass er Gegner über den Bildschirm hinweg trifft und ganze Gegnergruppen effizient beseitigt.

Die KI wurde dabei kontinuierlich mit Informationen versorgt und angepasst, da sie nicht alle neuen Spielsysteme korrekt interpretieren konnte. Besonders beim Horadrimwürfel kam es zu Fehlinterpretationen, die teilweise zu suboptimalen Item-Optimierungen führten.

Trotz dieser Einschränkungen entwickelte sich ein Build, der stark auf Blockchance, Skalierung und Schadensmultiplikation setzte. Durch gezielte Synergien aus Talenten, Ausrüstung und Runen wurde der Schaden des Schildes massiv erhöht, während gleichzeitig die Defensive stabil gehalten wurde.

Der Kampf gegen Uber Lilith selbst zählt zu den schwierigsten Inhalten im Spiel, da sie weniger durch Rohschaden als durch komplexe Mechaniken gefährlich wird. Genau hier setzte der KI-Build an und konnte die Phasen durch extrem hohen Schaden deutlich verkürzen, was letztlich zum Sieg führte.

Für den Spieler markiert das Experiment einen erfolgreichen Abschluss der aktuellen Saison – und gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie stark KI bereits heute in der individuellen Build-Optimierung eingesetzt werden kann.

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