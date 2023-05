Autor:, in / Diablo IV

Blizzard Entertainment schürt weiter das Höllenfeuer der Freude bei den Fans und veröffentlicht schon jetzt den Gameplay-Launch-Trailer zu Diablo IV.

Im Fokus des Trailers stehen die zum Launch verfügbaren Klassen Barbar, Druide, Totenbeschwörer, Jäger und Zauberer.

In den Spielszenen des Action-RPGs ist zu sehen, wie sich Druide und Co. auf ihre Weise dem Bösen stellen und die Schergen von Lilith in die Schranken weisen. Bekämpft werden die Monster dabei mit den verschiedensten Fähigkeiten oder durch rohe (Waffen)Gewalt.

Diablo IV startet am 02. Juni um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit in den Early Access. Der reguläre Release erfolgt am 06. Juni, ebenfalls um 01:00 Uhr nachts, wie Rod Fergusson unlängst mitteilte.

Deutscher Launch-Trailer zu Diablo IV: