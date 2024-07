Diablo IV: Livestream zur nächsten Season datiert

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Über die nächste Season für das Action-RPG Diablo IV wird Blizzard Entertainment die Spieler in der nächsten Woche per Livestream informieren.

Eine Vorschau auf die kommende Season von Diablo IV kündigt Blizzard Entertainment in Form eines Livestreams an. Darin werden auch die neusten Änderungen besprochen, die man auf dem Public Test Realm (PTR) vorgenommen hat.

Community Marcus Kretz und Associate Director of Community Adam Fletcher, werden euch am 1. August, um 20:00 Uhr mit den Details zur nächsten Season und mehr in einem Deep Dive versorgen.