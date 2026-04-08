Diablo IV: Lord of Hatred: 12 Minuten Gameplay samt Bosskampf

Diablo IV: Lord of Hatred zeigt die ersten Minuten des Abenteuers in der neuen Region Skovos mit dem Paladin.

Neue Spielszenen zu Diablo IV: Lord of Hatred liefern einen ausführlichen Blick auf den Beginn der kommenden Erweiterung. In einem aktuellen Gameplay-Video werden die ersten zwölf Minuten aus dem Action-Rollenspiel gezeigt, inklusive eines abschließenden Bosskampfs.

Im Fokus steht dabei ein Paladin, der den Einstieg in das neue Abenteuer bestreitet. Die gezeigten Szenen führen direkt in die Reise nach Skovos ein, einer neuen Region, die das bekannte Gebiet von Sanctuary erweitert. Bereits zu Beginn wird deutlich, wie sich die Erweiterung spielerisch präsentiert und welche Atmosphäre Spieler erwartet.

Neben der Erkundung erster Umgebungen endet das gezeigte Material in einem Bosskampf, der einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen innerhalb der Erweiterung gibt. Die Inszenierung und das Kampfsystem knüpfen dabei an die bekannten Mechaniken von Diablo 4 an und erweitern diese um neue Inhalte.