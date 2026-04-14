Diablo IV: Lord of Hatred: Blizzard spricht über narrative Struktur

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Image: Blizzard Entertainment Inc.

Neue Einblicke in die narrative Ausrichtung von Diablo IV: Lord of Hatred gibt Blizzard Entertainment in einem neuen Interview.

In einem neuen Interview  sprechen Associate Game Director Zaven Haroutunian und Lead Narrative Designer Matt Burns über die narrative Struktur der zweiten Erweiterung „Lord of Hatred“ für Diablo IV.

Im Zentrum steht dabei der Anspruch, die Geschichte von Diablo IV weiter zu vertiefen und die dunklen Themen der Reihe konsequent fortzuführen. Die Entwickler geben Einblicke in den erzählerischen Ansatz, der die Ereignisse der Erweiterung stärker in das bestehende Universum einbettet und die Handlung rund um Sanktuario weiter ausbaut.

Dabei wird deutlich, dass „Lord of Hatred“ nicht nur neue Inhalte liefern soll, sondern vor allem die narrative Grundlage des Spiels weiterentwickelt und bestehende Handlungsstränge gezielt fortführt.

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6 Kommentare Added

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  1. JohnWick 90665 XP Posting Machine Level 1 | 14.04.2026 - 14:47 Uhr

    Bin schon sowas von hyped darauf wieder mich ins Sanctum zu stürzen .
    Diablo 4 ist für mich bisher der beste Teil der Reihe .
    Ich wünschte mir nur.Blizzard würde auch noch Diablo 1 für die Xbox Remastern .
    Ich hätte schon gern die komplette Diablo Reihe in meiner Sammlung

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      • ZombieGott79 91200 XP Posting Machine Level 1 | 14.04.2026 - 16:16 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ja und es spielt sich schrecklich aber als kleiner Fun Fakt. Diablo 1 auf der PsX ist der einzige Ableger von Diablo 1 der auch eine Deutsche Synchronisation hat . 😉

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  2. GERxJOHNNY 76750 XP Tastenakrobat Level 3 | 14.04.2026 - 14:50 Uhr

    Das erste DLC war schon recht ansprechend. Bin schon auf Herrn Warlord gespannt

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  3. ZombieGott79 91200 XP Posting Machine Level 1 | 14.04.2026 - 16:15 Uhr

    Freu mich drauf auf . Warlock sieht auch spaßig aus und das neue Warmap system scheint auch gut zu sein. Ist ja nicht mehr so lang 😉

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  4. Katanameister 388840 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.04.2026 - 16:43 Uhr

    Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Dlc und hoffe, dass die Geschichte angemessen weitergeführt wird.

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