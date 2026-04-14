Diablo IV: Lord of Hatred: Blizzard spricht über narrative Struktur

Neue Einblicke in die narrative Ausrichtung von Diablo IV: Lord of Hatred gibt Blizzard Entertainment in einem neuen Interview.

In einem neuen Interview sprechen Associate Game Director Zaven Haroutunian und Lead Narrative Designer Matt Burns über die narrative Struktur der zweiten Erweiterung „Lord of Hatred“ für Diablo IV.

Im Zentrum steht dabei der Anspruch, die Geschichte von Diablo IV weiter zu vertiefen und die dunklen Themen der Reihe konsequent fortzuführen. Die Entwickler geben Einblicke in den erzählerischen Ansatz, der die Ereignisse der Erweiterung stärker in das bestehende Universum einbettet und die Handlung rund um Sanktuario weiter ausbaut.

Dabei wird deutlich, dass „Lord of Hatred“ nicht nur neue Inhalte liefern soll, sondern vor allem die narrative Grundlage des Spiels weiterentwickelt und bestehende Handlungsstränge gezielt fortführt.