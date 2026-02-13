Diablo IV: Lord of Hatred (erscheint am 28. April)

Die wichtigsten Highlights aus dem Blizzard-Stream zu Diablo IV, Diablo II Resurrected und Diablo Immortals.

Blizzard Entertainment hat mit dem Diablo Spotlight das 30. Jubiläumsjahr der Reihe offiziell eingeläutet. Im Stream stellte das Team große Updates für Diablo IV, Diablo Immortal und Diablo II: Resurrected vor.

Außerdem veröffentlichte Blizzard noch am selben Tag Reign of the Warlock, ein umfangreiches Inhaltsupdate für Diablo II: Resurrected. Es bringt seit mehr als 25 Jahren eine neue spielbare Klasse ins Spiel.

Die Hexenmeister-Klasse erscheint neu in allen Spielen – Diablo IV, Diablo Immortal und Diablo II: Resurrected. Als dunkle Zauberer nutzen sie die Mächte der Hölle. Jede Inkarnation verkörpert ein anderes Zeitalter von Sanktuario und verdeutlicht die Entwicklung der Klasse von den Anfängen bis hin zu einer gefährlicheren und verdorbenen Version im Zeitalter des Hasses in Diablo IV.

Die wichtigsten Highlights aus dem Stream

Diablo II: Resurrected – Reign of the Warlock (erhältlich)

Die Hexenmeister-Klasse: Eine Klasse, die ihre Macht aus den Feuern der Hölle schöpft. Sie beschwören, binden und verwandeln Dämonen und kontrollieren so das Kampfgeschehen.

Neue Endgame-Herausforderung: Spieler verdienen spezielle Verbrauchsgegenstände und entscheiden selbst, welche Akte terrorisiert werden. So steigen Schwierigkeitsgrad und Belohnungen aufs Maximum. Wer Bosse in terrorisierten Akten auf dem Schwierigkeitsgrad „Hölle“ besiegt, kann eine von fünf mystischen Statuen enthüllen. Werden alle fünf kombiniert, wird ein besonders harter neuer Bosskampf gegen die kolossalen Uralten freigeschaltet, der Fertigkeiten und Builds an ihre Grenzen bringt.

Verbesserungs-Updates: Reign of the Warlock führt eine Reihe von Verbesserungen wie Beutefilter, Beutetruhenfächer und ein brandneues Chronik-System ein, das den Verlauf von Schatzsuchen verfolgt und abgeschlossene Meilensteine belohnt.

Diablo Immortal – Andariel erhebt sich

Roadmap für 2026: Das nächste Kapitel von Diablo Immortal bringt im Laufe des Jahres Andariel, die legendäre Herrin der Qual, zurück. Zusätzlich dürfen sich Spieler auf die Hexenmeister-Klasse und eine Reihe von Kampagnen-Updates, darunter eine neue Zone, Kollaborationen mit anderen IPs sowie Gameplay-Updates, freuen.

Neue Hexenmeister-Klasse: Die neue Spieler-Klasse erscheint im Sommer 2026 in Diablo Immortal. Sie wirken verbotene Vizjerei-Magie und perfektionieren Kontrolle über Dämonen, wie den monströsen Seelenverschlinger.

Lut Gholein kehrt zurück: Die Stadt aus Diablo II wurde gespalten – und die Trennung in den chaotischen Gewöhnlichen Bezirk und den unheimlich-eleganten Hohen Bezirk spiegelt ihre tragische, höllische Schändung wider.

Diablo IV: Lord of Hatred (erscheint am 28. April)

Die kommende Erweiterung für Diablo IV führt Spieler zurück nach Sanktuario. Dort stellen sie sich dem wachsenden Einfluss von Mephisto, Herr des Hasses, in einem epischen Kampf inklusive wichtiger Weiterentwicklungen des Gameplays.

Zwei neue Klassen – Hexenmeister und Paladin: Zwei gegensätzliche Heldentypen kämpfen gegen Mephisto: Paladine treten Feinden mit der Kraft des heiligen Lichts entgegen. Hexenmeister entfesseln die zerstörerische Macht der Hölle. Diablo IV interpretiert die Klasse neu – er kämpft mit eisernen Ketten, Flammen und roher Zerstörungskraft und richtet den Zorn der Hölle gegen sie selbst.

Am 5. März um 23:00 Uhr MEZ stellt das Entwicklerteam die Hexenmeister-Klasse in Diablo IV: Lord of Hatred in einem eigenen Update-Stream auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von Diablo genauer vor.

Systeme und Endgame-Entwicklung: Neue Endgame-Systeme geben den Spielern mehr Kontrolle über ihren Fortschritt und Herausforderungen. Kriegspläne ermöglichen anpassbare Aktivitätspfade und individualisieren das Endgame. Die seltenen Echos des Hasses konfrontieren Spieler mit immer heftigeren Gegnerwellen und treiben Builds an ihre Grenzen.

Die neue Region Skovos: Der finale Kampf gegen Mephisto findet in der uralten Region Skovos statt. Neue Charaktere, Quests und Monster erwarten die Spieler, wenn sie die uralten, von Mittelmeerregionen inspirierten Landschaften erkunden, die als Wiege der Menschheit gelten.

Das Spotlight ist erst der Anfang eines wichtigen Jahres für die Spielereihe. Bis zur BlizzCon 2026 im September sind weitere große Releases und Updates geplant.

Hier geht es zum Cinematic-Trailer der neuen Hexenmeister-Klasse:

Das komplette Spotlight zum 30. Jubiläum von Diablo ist hier verfügbar: