Diablo IV: Lord of Hatred Launch-Trailer veröffentlicht

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Image: Blizzard Entertainment Inc.

Diablo IV Lord of Hatred bringt neue Klassen und Endgame-Update.

Eine neue Erweiterung für Diablo IV wurde vorgestellt und bringt mit „Lord of Hatred“ umfangreiche Inhalte sowie neue spielerische Systeme ins Spiel.

Im Mittelpunkt stehen zwei neue Klassen: der Paladin und der Warlock, die das bestehende Klassensystem erweitern und zusätzliche Spielstile ermöglichen sollen. Ergänzend dazu wurden größere Anpassungen an den Skill Trees vorgenommen, die mehr Flexibilität bei der Charakterentwicklung bieten.

Auch das Endgame wird mit der Erweiterung überarbeitet. Spieler können sich auf neue Inhalte und Veränderungen einstellen, die das Fortschrittssystem nach Abschluss der Hauptinhalte erweitern sollen.

Der Launch Trailer hebt zudem den fortlaufenden Konflikt rund um Mephisto hervor, dessen Geschichte mit der Erweiterung weitergeführt wird.

Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April für Xbox und PC.

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8 Kommentare Added

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  2. Robilein 1249770 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.04.2026 - 11:40 Uhr

    Gut gemacht Blizzard. Der DLC scheint echt gut geworden zu sein.

    1
  5. Katanameister 398120 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.04.2026 - 11:59 Uhr

    Die Trailer sind echt immer gut inszeniert, ein Film in dieser Grafik wäre der Oberhammer.

    0
  6. ZombieGott79 93220 XP Posting Machine Level 2 | 22.04.2026 - 12:06 Uhr

    Freu mich drauf bald ist das soweit. Trailer ist auch mal wieder von feinsten.

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