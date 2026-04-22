Diablo IV: Lord of Hatred Launch-Trailer veröffentlicht

Eine neue Erweiterung für Diablo IV wurde vorgestellt und bringt mit „Lord of Hatred“ umfangreiche Inhalte sowie neue spielerische Systeme ins Spiel.
Im Mittelpunkt stehen zwei neue Klassen: der Paladin und der Warlock, die das bestehende Klassensystem erweitern und zusätzliche Spielstile ermöglichen sollen. Ergänzend dazu wurden größere Anpassungen an den Skill Trees vorgenommen, die mehr Flexibilität bei der Charakterentwicklung bieten.
Auch das Endgame wird mit der Erweiterung überarbeitet. Spieler können sich auf neue Inhalte und Veränderungen einstellen, die das Fortschrittssystem nach Abschluss der Hauptinhalte erweitern sollen.
Der Launch Trailer hebt zudem den fortlaufenden Konflikt rund um Mephisto hervor, dessen Geschichte mit der Erweiterung weitergeführt wird.
Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April für Xbox und PC.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich fühle mich bereit für die Erweiterung und die neue Klasse
Gut gemacht Blizzard. Der DLC scheint echt gut geworden zu sein.
Kannte ich schon.
Extrem geil, macht wieder Lust in die Welt einzutauchen.
ich hab net mal Kapitel 1 vom Base game durch 😀
Das liegt aber nur an dir 🙂
Zeitgründe oder hat es einfach nicht gefunzt ?
Die Trailer sind echt immer gut inszeniert, ein Film in dieser Grafik wäre der Oberhammer.
Freu mich drauf bald ist das soweit. Trailer ist auch mal wieder von feinsten.