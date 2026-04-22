Diablo IV: Lord of Hatred Launch-Trailer veröffentlicht

Eine neue Erweiterung für Diablo IV wurde vorgestellt und bringt mit „Lord of Hatred“ umfangreiche Inhalte sowie neue spielerische Systeme ins Spiel.

Im Mittelpunkt stehen zwei neue Klassen: der Paladin und der Warlock, die das bestehende Klassensystem erweitern und zusätzliche Spielstile ermöglichen sollen. Ergänzend dazu wurden größere Anpassungen an den Skill Trees vorgenommen, die mehr Flexibilität bei der Charakterentwicklung bieten.

Auch das Endgame wird mit der Erweiterung überarbeitet. Spieler können sich auf neue Inhalte und Veränderungen einstellen, die das Fortschrittssystem nach Abschluss der Hauptinhalte erweitern sollen.

Der Launch Trailer hebt zudem den fortlaufenden Konflikt rund um Mephisto hervor, dessen Geschichte mit der Erweiterung weitergeführt wird.

Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April für Xbox und PC.