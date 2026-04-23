Diablo IV: Lord of Hatred überrascht mit starken Wertungen

Die ersten Wertungen zu Diablo IV: Lord of Hatred fallen überraschend positiv aus und zeichnen ein deutlich verbessertes Gesamtbild der Erweiterung.
Auch XboxDynasty vergibt im spoilerfreien Test eine Wertung von 8.8.
Im Test heißt es unter anderem: „Lord of Hatred bringt Diablo IV endlich in die richtige Richtung. Viele der alten Schwächen werden spürbar verbessert, neue Systeme greifen sinnvoll ineinander und das Spiel fühlt sich insgesamt deutlich runder an.“
Damit scheint die Erweiterung viele der Kritikpunkte des Hauptspiels gezielt anzugehen und das Gameplay spürbar weiterzuentwickeln.
Die aktuellen Einschätzungen deuten darauf hin, dass die Erweiterung sowohl bei Kritikern als auch in der Community auf positive Resonanz stößt.
Diablo IV: Lord of Hatred – Wertungen der Presse
- 95 – GamingTrend
- 90 – Adrenaline
- 90 – ConsoleCreatures
- 90 – RetCon
- 90 – Wccftech
- 90 – PC Gamer
- 90 – Game Rant
- 88 – XboxDynasty
- 85 – Forbes
- 85 – Destructoid
- 85 – WellPlayed
- 85 – PC Games
- 80 – PCGamesN
- 80 – VG2473
Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April für Xbox und PC.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Am 28 . April ist das ja soweit. Freu mich auf die Erweiterung.
Krass… Ich hatte D4 schon „angeschrieben“
Hat es geantwortet? 😉
Eine Antwort von Diablo persönlich wäre schon krass 😳
Überraschend ist das nicht. Man hätte teils noch höhere Wertungen erwartet, gerade auch weil viele Tests berichten, das der zweite DLC sogar noch stärker als der erste ist. Der Metacritic vom ersten dennoch im Moment noch höher liegt.
Egal, so oder so scheint es wieder vom feinsten geworden zu sein. 🙂
Bei dir klingt das fast so als würde es bei einer MS/ActBlizz-Veröffentlichung bei den Wertungen tatsächlich um den Spielinhalt gehen… 😄
Spiele es seit einigen Wochen fast täglich. Aber die Droprate von mystischen Items ist solo immer noch unterirdisch. In 5 Wochen dropte ein einziges Item… Das frustet recht ähnlich, wie zu Anfangszeiten.
Die wird auch nicht besser werden 🙁
Es gab mal eine season wo die ok war.
Aber swlbst die Sache mit den uniques bekommen die ja anscheiend mit Absicht nicht geschissen 🙁
Selbst auf q4 kannst du schon froh sein wenn bei jedem bosskill überhaupt irgend was mit 1 stern droppt 🙁
Ja. Hab ich auch festgestellt.
Find ich persönlich blöd.
Gerade hier würde ich nicht allzu viel auf Testwertungen geben.
Diablo ist so ausgelegt das sich jede Season anders spielt. Das wird mit dem addon also nicht anders sein.
In wie weit dann aber alles behalten wird oder ob es sich doch wieder ändert ist dabei noch vollkommen offen.
Dazu kommt noch das es komplett auf endgame ausgelegt ist. Endgame ist aber nicht nur ein Paragon 200 Char der auf Qual 1 rumläuft.
Die gameplay Änderungen würde ich also eigentlich nicht als wirkliches Bewertungskriterien ansehen sondern vielmehr was es Bezug auf Story und neuen Gebieten oder eben tatsächlichen Inhalten bietet.
Hat nur niemand wirklich so gemacht wie ich das bisher ausgelesen habe.
Und es macht eben eine riesigen Unterschied ob ich einen prebuild nachbauen der mal eben jeden Boss in q4 solo in Sekunden legt oder mir selbst einen baue weil der skillbaum ja so viele Möglichkeiten hat, was er vorher auch schon hatte, aber nicht mal im 4er Team auf q1 diesen Boss in unter ner Minute lege.
Ich habs zwar eh schon längst gekauft weil ich das Spiel eh spiele, aber trotz allem bin ich der Meinung das man dann eben nicht die release Version mit einem addon vergleichen kann weil sich hier zwischenzeitlich eh viel zu viel geändert hat.
Und allein schon das es immer noch nicht play anyware ist würde ich schon nen Punkteabzug bei vornehmen.
Freut mich für Blizzard und Team Xbox. Da haben sie geliefert🙂
Wirklich Top Bewertungen, vielleicht schau ich doch mal rein
Hab Bock richtig rein zu grinden. Die Hauptstory sollte man aber vorher durchspielen. Dazu musste ich mir damals auch einen Ruck geben