Diablo IV: Lord of Hatred überrascht mit starken Wertungen

Die ersten Wertungen zu Diablo IV: Lord of Hatred fallen überraschend positiv aus und zeichnen ein deutlich verbessertes Gesamtbild der Erweiterung.

Auch XboxDynasty vergibt im spoilerfreien Test eine Wertung von 8.8.

Im Test heißt es unter anderem: „Lord of Hatred bringt Diablo IV endlich in die richtige Richtung. Viele der alten Schwächen werden spürbar verbessert, neue Systeme greifen sinnvoll ineinander und das Spiel fühlt sich insgesamt deutlich runder an.“

Damit scheint die Erweiterung viele der Kritikpunkte des Hauptspiels gezielt anzugehen und das Gameplay spürbar weiterzuentwickeln.

Die aktuellen Einschätzungen deuten darauf hin, dass die Erweiterung sowohl bei Kritikern als auch in der Community auf positive Resonanz stößt.

Diablo IV: Lord of Hatred – Wertungen der Presse

95 – GamingTrend

90 – Adrenaline

90 – ConsoleCreatures

90 – RetCon

90 – Wccftech

90 – PC Gamer

90 – Game Rant

88 – XboxDynasty

85 – Forbes

85 – Destructoid

85 – WellPlayed

85 – PC Games

80 – PCGamesN

80 – VG2473

Diablo IV: Lord of Hatred erscheint am 28. April für Xbox und PC.