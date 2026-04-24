Diablo IV: Lord of Hatred zeigt eindrucksvolles Opening Cinematic

Blizzard hat das Opening Cinematic zu Diablo IV: Lord of Hatred veröffentlicht und damit einen weiteren Blick auf die kommende Erweiterung gewährt.
Der neue Trailer setzt erneut auf die düstere Atmosphäre der Reihe und soll Spieler auf die Ereignisse vorbereiten, die mit dem Start der Erweiterung am 28. April beginnen.
Mit „Lord of Hatred“ setzt Blizzard die Handlung von Diablo IV fort und erweitert die Welt um neue Inhalte, Systeme und erzählerische Elemente, die bereits im Vorfeld als besonders bedeutend für die weitere Entwicklung des Spiels beschrieben wurden.
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14 Kommentare AddedMitdiskutieren
So kennt man das von Blizzard.
Das Original Intro von D4 war ja auch mega.
Ich habe jetzt nur durch den Trailer geklickt, aber er hat mich von der Atmosphäre einfach nicht angesprochen. Allerdings bin ich auch kein Diablo-Spieler. Daher sagt mir die Welt auch recht wenig.
da spoiler ich mich erst mal nicht. Wird aber bestimmt ziemlich gut!
Blizzard und Opening Cinematics – eine legendäre Geschichte. Bin absoluter Fan, ohne jemals ein Diablo selbst gespielt zu haben^^ Das hat Blizzard einfach drauf.
Heute ist Freitag. Ihr habt noch nichts vor und wollt zuhause bleiben?
Gebt euch bei Youtube den Supercut (dauert ungefähr eine Stunde) aller Diablo Opening- und End-Cinematics. Dann habt ihr auch eine ungefähre Ahnung, worum es inhaltlich geht, wenn mal wieder was zu Diablo kommt und ihr hattet eine echt gute Zeit während des Videos 😀