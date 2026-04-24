Diablo IV: Lord of Hatred zeigt eindrucksvolles Opening Cinematic

Blizzard hat das Opening Cinematic zu Diablo IV: Lord of Hatred veröffentlicht und damit einen weiteren Blick auf die kommende Erweiterung gewährt.

Der neue Trailer setzt erneut auf die düstere Atmosphäre der Reihe und soll Spieler auf die Ereignisse vorbereiten, die mit dem Start der Erweiterung am 28. April beginnen.

Mit „Lord of Hatred“ setzt Blizzard die Handlung von Diablo IV fort und erweitert die Welt um neue Inhalte, Systeme und erzählerische Elemente, die bereits im Vorfeld als besonders bedeutend für die weitere Entwicklung des Spiels beschrieben wurden.