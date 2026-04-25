Diablo IV: Lord of Hatred zeigt neue Spielszenen aus der Erweiterung

Wir haben für euch neues Gameplay-Material zu Diablo IV: Lord of Hatred (hier im Test) veröffentlicht und geben euch damit gleich zwei frische Einblicke in die kommende Erweiterung.
Diablo IV: Lord of Hatred | Spielszenen aus der Erweiterung
Diablo IV: Lord of Hatred | Spielszenen aus den Warplans
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geil geil. Freu mich echt diesmal mehr wieder jede andere season drauf
Sieht doch ganz gut aus.
Ich bin schon heiß wie fritten Fett .
Der Pre–Download war gestern bereits erledigt .
Sieht super aus , freue mich schon auf den Start 🫡💚🤟
Vielen Dank für’s zeigen 💚 Es war ja nur kurz zu sehen aber den groß angekündigten Umbau des Skilltrees hab ich mir anders vorgestellt. Naja am 28. kann ich es selbst erleben.😅
Nein, ich lasse mich nicht Spoilern😅