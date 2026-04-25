Diablo IV: Lord of Hatred zeigt neue Spielszenen aus der Erweiterung

Neue Spielszenen zu Diablo IV: Lord of Hatred aus Erweiterung und Warplans gezeigt.

Wir haben für euch neues Gameplay-Material zu Diablo IV: Lord of Hatred (hier im Test) veröffentlicht und geben euch damit gleich zwei frische Einblicke in die kommende Erweiterung.

Diablo IV: Lord of Hatred | Spielszenen aus der Erweiterung

Diablo IV: Lord of Hatred | Spielszenen aus den Warplans

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