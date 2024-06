Diablo IV: Mehr Gold zum einjährigen Jubiläum

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Feiert mit den Entwicklern noch heute das einjährige Jubiläum von Diablo IV und das zweijährige Jubiläum von Diablo Immortal. Es erwarten euch der Marsch der Goblins, Geschenke und zahlreiche Schätze, die es zu plündern gilt!

In Diablo IV gibt es in ganz Sanktuario ein erhöhtes Aufkommen an Schatzgoblins sowie Schreinen der Gier. Mit dem Segen der Mutter verdient ihr zudem mehr Erfahrung sowie Gold. Vergesst außerdem nicht, euch vor dem 20. Juni Euer kosmetisches Geschenk abzuholen.

In Diablo Immortal warten unsagbare Reichtümer auf euch, denn die Aktivität der Schatzgoblins hat zugenommen und ihr müsst euch einem furchterregenden neuen Boss aus Diablo IV, Knorzer dem Goldverdammten, stellen.

Während der Feierlichkeiten könnt ihr in der Prüfung der Plünderung außerdem Schätze erbeuten, den glorreichen kosmetischen Avatar-Rahmen „Vergehender Zyklus“ einfordern, in der Goblinplünderung Belohnungen verdienen und vieles mehr!

Weitere Details zum Jubiläumsereignis findet ihr hier.

Werft obendrein einen Blick auf die neueste Klasse von Diablo Immortal, die in jüngster Vergangenheit im Spiel eingetroffen ist, und erlebt das Jubiläumsereignis als Sturmjäger!