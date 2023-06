Diablo IV: Nächster Patch bringt zahlreiche Buffs

Einen Einblick in den nächsten Patch für Diablo IV gab es im Juni Campfire Chat. Demnach dürfen Spieler einen dicken Patch erwarten, der klassenübergreifend eine Vielzahl von Buffs in vielen Dingen umsetzt, wie die Entwickler es umschreiben.

Doch auch Nerfs wird es geben. Dazu erzählte Rod Fergusson, dass er sich an die berühmte Loot-Höhle in Destiny erinnere, die zum stundenlangen Farmen einlud.

Fergusson sagte: „Ich erinnere mich daran, dass es in Destiny eine Beutehöhle gab, und wir sagten: ‚Da ist eine Beutehöhle, lass uns einfach hier sitzen und Beute farmen, und wir haben so viel Spaß dabei. Es ist den ganzen Tag wie am Weihnachtsmorgen!‘ Das kann nicht so weitergehen. Zum Wohle des Spiels muss es das irgendwann nicht mehr geben.“