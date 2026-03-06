Diablo IV: Neue Klasse, Gratis-Test und frische Saison enthüllt

Blizzard zeigt die Zukunft von Diablo IV – mit der neuen Hexenmeister‑Klasse, einem kostenlosen Paladin‑Test, einer neuen Saison und einer DOOM‑Kollaboration.

Blizzard Entertainment hat in einem umfangreichen Entwickler‑Update vorgestellt, wohin die Reise für Diablo IV in den kommenden Wochen und Monaten geht.

Von einer neuen Klasse über frische Inhalte bis hin zu einem kostenlosen Testwochenende gibt es reichlich Nachschub für alle, die Sanktuario unsicher machen wollen.

Die Hexenmeister‑Klasse tritt aus den Schatten

Nach dem Jubiläums‑Spotlight zum 30. Geburtstag von Diablo zeigt sich nun die zweite neue Klasse aus Lord of Hatred: der Hexenmeister. Diese finsteren Zauberwirkenden beschwören Dämonen direkt aus der Hölle und formen aus vier Seelensplittern und drei Fragmenten einzigartige Begleiter, die den gesamten Spielstil verändern.

Die dämonischen Konstrukte kämpfen an eurer Seite und eröffnen neue taktische Möglichkeiten.

Kostenloser Paladin‑Test für alle Plattformen

Vom 11. bis 18. März können Spieler auf Battle.net, PlayStation und Xbox das Basisspiel von Diablo IV sowie die Paladin‑Klasse kostenlos bis Stufe 25 ausprobieren. Wer Lord of Hatred vorbestellt, schaltet den Paladin dauerhaft frei und kann den Fortschritt aus dem Test übernehmen.

Saison des Gemetzels startet am 11. März

Ebenfalls am 11. März beginnt die neue Saison des Gemetzels. Sie bringt frische Aktivitäten, einen neuen Spielmodus und weitere saisonale Inhalte. Alle Details dazu finden sich im offiziellen Blog, doch klar ist: Die Saison setzt erneut auf schnelle Action und neue Herausforderungen.

DOOM‑Kollaboration bringt Dämonenslayer‑Style nach Sanktuario

Ab dem 11. März hält außerdem eine umfangreiche DOOM‑Kollaboration Einzug. Im bisher größten kostenlosen Reliquiar warten Belohnungen wie der Skin „Schildsäge“, der Flegel des Slayers oder die Rückentrophäe „Kopf des Cyberdemon“.

Weitere kosmetische Items rund um DOOM: The Dark Ages sind im Shop erhältlich.

Mehr Monster für Lord of Hatred

Mit Lord of Hatred verdoppelt Blizzard die Anzahl der Monster im Vergleich zu Vessel of Hatred. Neu dabei sind Meeresungeheuer, Chimären, der groteske Rattenkönig, massive Kolossbestien sowie das Meeresfolk aus früheren Teilen. Sanktuario wird damit spürbar gefährlicher – und abwechslungsreicher.

Weitere Einzelheiten erhaltet über die offizielle Webseite.

Hier noch die Aufzeichnung des Streams: