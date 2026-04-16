Diablo IV: Neue Lilith-Cutscene aus Lord of Hatred veröffentlicht

Diablo 4 zeigt neue Lilith-Cutscene aus der Erweiterung Lord of Hatred.

Eine neue In-Game-Cutscene aus Diablo 4: Lord of Hatred gewährt weitere Einblicke in die Geschichte der kommenden Erweiterung und rückt dabei Lilith in den Mittelpunkt.

Das von IGN veröffentlichte Video zeigt eine Sequenz direkt aus dem Spiel und gibt einen Vorgeschmack auf die erzählerische Ausrichtung des Add-ons. Im Fokus steht dabei die düstere Inszenierung, für die die Reihe bekannt ist.

Die Erweiterung stellt den zweiten großen Zusatzinhalt für Diablo IV dar und setzt die Geschichte des Hauptspiels weiter fort. Details zur Handlung werden im gezeigten Material angedeutet, bleiben jedoch größtenteils offen.

Blizzard Entertainment veröffentlicht „Lord of Hatred“ am 28. April für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.