Diablo IV: Neuer Entwickler-Livestream angekündigt

Activision Blizzard hat offiziell bekannt gegeben, dass am 4. Oktober 2023 um 20:00 Uhr deutscher Zeit ein neuer Diablo IV Entwickler-Livestream übertragen wird.

Wer möchte, kann sich weiter unten im YouTube-Video bereits eine Erinnerung einrichten. Ihr werdet übermorgen aber auch hier auf XboxDynasty.de in einer weiteren News-Meldung über den Diablo IV Entwickler-Livestream informiert.

Für den Stream verkünden die Verantwortlichen: „Unser nächster Livestream zu den Entwickler-Updates findet am 4. Oktober um 11.00 Uhr PDT statt. Es geht um die bevorstehende Saison des Blutes und viele Details zu den Qualitäts-Updates, die erstmals auf der Gamescom Opening Night Live 2023 angekündigt wurden.“

„Schließt euch den Mitgliedern des Entwicklerteams und dem Associate Director of Community Adam Fletcher an, die die Vampirplage, die Sanktuario heimgesucht hat, und die unheimliche Macht, die sie besitzt, enthüllen werden. Erfahrt, was ihr tun müsst, um gegen diese wachsende Flut des Bösen zu kämpfen und die Macht ihres mächtigen Blutes für eure Zwecke zu nutzen.“

„Der Livestream zum Entwickler-Update enthält auch viele Details zu den Qualitätsverbesserungen, die im Laufe von Staffel 2 eingeführt werden. Das Team wird über von der Community gewünschte Features sprechen, wie z.B. zusätzliche Stash-Flächen und Funktionen, Verbesserungen an Dungeons, Reittieren und vieles mehr. Am Ende des Streams werden wir den Spielern außerdem die Möglichkeit geben, ihre Fragen direkt an das Team zu stellen.“

„Außerdem veranstalten wir am 10. Oktober einen Lagerfeuer-Chat, in dem wir uns mit den bevorstehenden Änderungen an der Klassenbalance und der Überarbeitung verschiedener Systeme im Spiel befassen werden.“