Diablo IV: Neuer Lord of Hatred Xbox-Hintergrund veröffentlicht

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Image: Blizzard Entertainment Inc.

Für Xbox Series X|S wurde ein neues Diablo IV: Lord of Hatred Dynamic Background veröffentlicht.

Für Diablo IV steht ab sofort ein neues Hintergrunddesign für die Xbox Series X|S zur Verfügung, das von Microsoft veröffentlicht wurde und optisch an die Erweiterung „Lord of Hatred“ angelehnt ist.

Das neue Konsolen-Design erweitert die Anpassungsmöglichkeiten der Xbox-Oberfläche und greift zentrale visuelle Elemente aus der düsteren Spielwelt von Diablo IV auf, die besonders durch die „Lord of Hatred“-Ästhetik geprägt ist.

Xbox Series X|S | Dynamischer Diablo IV: Lord of Hatred Hintergrund

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10 Kommentare Added

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  4. d4wGkw0n 50120 XP Nachwuchsadmin 5+ | 30.04.2026 - 18:20 Uhr

    Ich gucke gleich mal auf der Xbox, vielleicht bewegt sich da etwas.

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  5. Hey Iceman 898535 XP Xboxdynasty All Star Platin | 30.04.2026 - 18:51 Uhr

    Löblich das ihr in der Überschrift nicht Dynamisch geschrieben habts 👍😅

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  6. de Maja 339975 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.04.2026 - 19:15 Uhr

    Asha, bitte um die dynamischen Hindergründe kümmern.
    Entweder benennt ihr es um in statische Hintergründe oder macht die wirklich dynamisch. Hier wäre zB ein Zoom-Effekt auf den Char geil plus die Blitze, die „aktiv“ durch die Wolken schneiden. Meinetwegen mit KI, da wäre soviel mehr möglich.

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  7. ZombieGott79 95860 XP Posting Machine Level 3 | 30.04.2026 - 19:50 Uhr

    Super direkt mal als Hintergrund festlegen. Komm echt nicht mehr weg von , super Dlc und Ergänzung zum Spiel 😁👍💚💚

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