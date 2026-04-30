Diablo IV: Neuer Lord of Hatred Xbox-Hintergrund veröffentlicht

Für Diablo IV steht ab sofort ein neues Hintergrunddesign für die Xbox Series X|S zur Verfügung, das von Microsoft veröffentlicht wurde und optisch an die Erweiterung „Lord of Hatred“ angelehnt ist.
Das neue Konsolen-Design erweitert die Anpassungsmöglichkeiten der Xbox-Oberfläche und greift zentrale visuelle Elemente aus der düsteren Spielwelt von Diablo IV auf, die besonders durch die „Lord of Hatred“-Ästhetik geprägt ist.
Xbox Series X|S | Dynamischer Diablo IV: Lord of Hatred Hintergrund
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Game ist DER HAMMER!
Das Game und der dlc ist diesmal echt der Burner.
Hintergrund mache ich später gleich rein. Killn war nur für paar Tage aus Solidarität 🤣
fein, aber ich will erst mal spielen 😀
Die Blitzeffekte hätte man so gut inszenieren können 🙄.
Ich gucke gleich mal auf der Xbox, vielleicht bewegt sich da etwas.
Löblich das ihr in der Überschrift nicht Dynamisch geschrieben habts 👍😅
Asha, bitte um die dynamischen Hindergründe kümmern.
Entweder benennt ihr es um in statische Hintergründe oder macht die wirklich dynamisch. Hier wäre zB ein Zoom-Effekt auf den Char geil plus die Blitze, die „aktiv“ durch die Wolken schneiden. Meinetwegen mit KI, da wäre soviel mehr möglich.
Super direkt mal als Hintergrund festlegen. Komm echt nicht mehr weg von , super Dlc und Ergänzung zum Spiel 😁👍💚💚
Nicht schlecht
Ist okay, aber ich bleib bei Cyberpunk