Diablo IV: Neuer Lord of Hatred Xbox-Hintergrund veröffentlicht

Für Diablo IV steht ab sofort ein neues Hintergrunddesign für die Xbox Series X|S zur Verfügung, das von Microsoft veröffentlicht wurde und optisch an die Erweiterung „Lord of Hatred“ angelehnt ist.

Das neue Konsolen-Design erweitert die Anpassungsmöglichkeiten der Xbox-Oberfläche und greift zentrale visuelle Elemente aus der düsteren Spielwelt von Diablo IV auf, die besonders durch die „Lord of Hatred“-Ästhetik geprägt ist.

Xbox Series X|S | Dynamischer Diablo IV: Lord of Hatred Hintergrund