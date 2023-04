Diablo IV: Offene Beta soll die Server crashen

Beim Diablo IV Entwickler-Update Livestream wurde verkündet, dass am 12. Mai eine Server Slam Beta starten wird. Dabei haben alle die Möglichkeit Diablo IV kostenlos auszuprobieren und dabei die Server zum Glühen zu bringen.

Die Diablo IV Server Slam Beta startet am 12. Mai und läuft bis zum 14. Mai 2023. Ein ganzes Wochenende – und dies ist die letzte Chance, Diablo IV vor der Veröffentlichung zu testen.

Die offene Beta, die dazu dienen soll, das Spiel und dessen Server auf den riesigen Ansturm vorzubereiten, bietet euch alle fünf Klassen, und zahlreiche Belohnungen. Dazu habt ihr eine weitere Chance, das Beta-Wolfsrudel-Kosmetikum zu erhalten – und die neue Trophäe „Schrei des Ashava-Berges“.

Weiter wurde bekannt gegeben, dass die Diablo IV Server Slam Beta auf einem brandneuen Build aufbaut, der auch die Erkenntnisse und das Feedback der Spieler aus der jüngsten Diablo IV Beta nutzt. Freut euch also auf weitere Anpassungen.

Wer die Beta im Mai spielt, beginnt wieder von vorne und kann seine Macht bis Stufe 20 ausbauen. Der Fortschritt wird nicht in die Vollversion übernommen, dafür aber die Auszeichnungen und Belohnungen.

Diese Belohnungen und Auszeichnungen warten auf euch:

Während des Server-Slams kämpft ihr euch durch den Prolog und Akt 1. Die gesamte erste Zone namens „Fractured Peaks“ steht euch zur Verfügung.

Die offene Beta könnt ihr allein oder in Gruppen von bis zu 4 Spielern mit Cross-Play, Cross-Progression und Couch-Koop auf Konsole spielen.

„Wir haben kürzlich die aufregende Nachricht verkündet, dass Diablo IV offiziell Goldstatus erreicht hat“, erklärt Game Director Joe Shely. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die Teil dieser unglaublichen Reise waren und uns geholfen haben, das nächste epische Kapitel der Diablo-Serie zu erschaffen. Ich hoffe, ihr könnt euch uns am 12. Mai zu einem letzten Testwochenende anschließen, an dem wir unsere Serverinfrastruktur festigen, damit wir den bestmöglichen Start hinlegen können, wenn die Hölle am 6. Juni offiziell auf die Welt losgelassen wird. Kommt, um unsere Server zu crashen und ein paar Dämonenschädel zu zertrümmern!“