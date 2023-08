Diablo IV: Patch-Notes 1.1.1. zum August-Update

Autor:, in / Diablo IV

Blizzard Entertainment präsentiert die umfangreichen Patch-Notes zu Diablo IV, die in einem neuen Update bald verfügbar sein werden.

Am 8. August veröffentlicht Blizzard Entertainment ein umfangreiches Update für Diablo IV. Noch umfangreicher gestalten sich die Patch-Notes, die ihr euch hier genauer anschauen könnt.

Die Verantwortlichen geben dazu bekannt: „Wir haben einige Anpassungen an der Balance der Klassen vorgenommen. Unsere Ziele mit diesem Patch sind wie folgt: 1.) Wir wollen die Effektivität von Zauberern und Barbaren verbessern und dabei die folgenden Punkte für jede Klasse angehen:

Hexenmeister – Verbesserung der Überlebensfähigkeit im späten Spiel, hauptsächlich durch Verbesserungen am Paragonbrett. Anpassung einiger Klassenmechaniken, um von ‚Kuss-Fluch‘-Effekten wegzukommen, d.h. wenn der Spieler Macht gewinnt, aber an anderer Stelle Macht verliert.

Barbaren – Beschleunigung des Kampfablaufs im frühen Spiel durch Erhöhung der Zorngenerierung bei Grundfertigkeiten. Sorgt für Spannung im späten Spiel, indem ihr die Macht von einzigartigen Gegenständen erhöht. 2.) Stärkt Builds, die keine hohe Machtstufe erreichen. 3.) Diversifizieren Sie die Anwendungsfälle für legendäre Gegenstände und andere Effekte, die zu sehr situationsabhängig sind.“