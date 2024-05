Diablo IV: Patch-Notes und Aufzeichnung zum Stream

Diablo IV-Spieler warten mit Spannung auf die Saison 4: Frische Beute, die am 14. Mai startet. Das Update bringt viele Neuerungen mit sich, die wir auch im Ewigen Realm (nicht nur im Saisonalen Realm) veröffentlichen werden, wie wir bereits berichtet haben.

Nun gibt es weitere Informationen direkt von den Entwicklern und die Patch-Notes sind auch schon da.

Blizzard verkündete: „In unserem jüngsten Livestream zum Entwicklerupdate sprachen Associate Director of Community Adam Fletcher, Associate Game Director Joseph Piepiora, Lead Live Class Designer Adam Jackson, Lead Live Game Designer Colin Finer und Lead Season Designer Deric Nunez darüber, welche Erkenntnisse das Team in dem ersten öffentlichen Testrealm (PTR) gesammelt hat und welche Updates daraus für Saison 4: Frische Beute entstanden sind.“

„Außerdem haben wir ein Video für Euch mit allen Updates, die am 14. Mai in Saison 4: Frische Beute kommen werden. Es gibt weitreichende Veränderungen an Gegenständen und Handwerk, Updates der Höllenflut, neue Gegner und eine brandneue saisonspezifische Questreihe mit den Eisenwölfen. Zum ersten Mal veröffentlichen wir Updates, die sich gleichzeitig auf den ewigen und den saisonalen Realm auswirken. Ob Ihr Euch nun darauf freut, einen neuen Charakter zu erstellen oder Euren ewigen Charakter weiterzuentwickeln, diese Saison bietet allen etwas!“